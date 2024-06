video suggerito

La lite tra vicini per il troppo rumore finisce in sparatoria: uno dei due si barrica in casa L’aggressore armato di pistola, che ha colpito di striscio alla testa il vicino, dopo la sparatoria si è barricato in casa. È stato arrestato con l’accusa di tentato omicidio. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

36 CONDIVISIONI condividi chiudi

È finita a colpi di proiettile la lite tra due vicini di casa di Vigevano, provincia di Pavia, con un ferito trasportato in ospedale dopo essere stato sfiorato alla testa. Il motivo del contendere: le lamentele per il troppo rumore e gli schiamazzi in orari notturni. È accaduto oggi pomeriggio lunedì 3 giugno in via Gravellona, alla periferia della città lombarda.

Secondo le prime indagini svolte sul posto dal Nucleo operativo dei Carabinieri di Pavia, la discussione sarebbe scoppiata tra cittadini residenti di origine albanese ed egiziana, già da tempo in opposizione per questioni di vicinato. L'aggressore, armato di pistola (non regolarmente detenuta), prima ha sparato e poi si è barricato in casa per alcuni minuti. Stanato dalle forze dell'ordine, immediatamente intervenute su segnalazione dei passanti terrorizzati, è stato ammanettato e portato in caserma con l'accusa di tentato omicidio e porto abusivo di armi.