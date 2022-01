La Filarmonica della Scala festeggia 40 anni: la nuova stagione al via lunedì Quest’anno la Filarmonica della Scala festeggia 40 anni. In programma il concerto inaugurale della nuova stagione lunedì 24 gennaio diretto dal direttore Riccardo Chailly.

A cura di Giorgia Venturini

Alle porte il via delle nuova stagione che celebrerà i 40 anni della Filarmonica della Scala. Lunedì 24 gennaio Riccardo Chailly dirigerà le due Suite, scritte tra il 1917 e il 1925, da Igor’ Stravinskij e la Sinfonia n. 5 in mi minore di Pëtr Il’ic Cajkovskij. In programma a febbraio anche Zubin Mehta con Daniel Barenboim al pianoforte, mentre non mancherà una serata con John Williams, il pluripremiato compositore statunitense che dirigerà alcune delle sue più celebri partiture da film.

I 40 anni di Filarmonica

Era il 25 gennaio del 1982 quando Claudio Abbado fonda la Filarmonica della Scala insieme ai musicisti scaligeri. L’obiettivo è quello di sviluppare il repertorio sinfonico nel contesto della tradizione operistica del Teatro. Dal 1987 al 2005 il direttore Riccardo Muti ne promuove la crescita artistica e ne fa un ospite costante nelle più prestigiose sale da concerto internazionali. "Con lui la Filarmonica plasma la propria identità stilistica e timbrica", precisano sul sito dedicato. Da non dimenticare il legame e l'accordo con il presidente di Mediaset Fedele Confalonieri che dal 1991 permise di diffondere la musica anche dal piccolo schermo: i concerti vanno in differita sulle reti di Cologno Monzese.

Da Riccardo Muti a Riccardo Chailly

Nel 2005 è l'anno di cambiamenti: si interrompe il rapporto con Riccardo Muti e l'orchestra si trova davanti a una svolta. Ernesto Schiavi, tornato a guidare l’associazione con la carica di Direttore Artistico, rilancia il ruolo internazionale dell’orchestra con una serie di tournée europee e intercontinentali. Dal 2015 Chailly riapre un capitolo internazionale visitando le capitali europee e quello popolare: sono gli anni della Filarmonica in piazza Duomo per l’annuale Concerto in piazza. Prima dello scoppio della pandemia questo concerto radunava in piazza 20mila cittadini. Lunedì 24 gennaio inizieranno i festeggiamenti dei 40 anni della famosa orchestra, orgoglio meneghino.