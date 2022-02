Federica, la prima bambina nata dopo 70 anni: festeggia la piccola frazione di Droane di Valvestino A Droane, frazione di Valvestino in provincia di Brescia, si festeggia una nuova nascita a 70 anni di distanza dall’ultima. La nuova arrivata si chiama Federica: è la quarta abitante della frazione.

A cura di Francesco Loiacono

Si chiama Federica la nuova abitante di Droane, frazione di Valvestino in provincia di Brescia. E la sua nascita, avvenuta pochi giorni fa, sta suscitando grande gioia in tutto il paese perché è la prima da 70 anni a questa parte. "Una speranza per il futuro", ha commentato sui social il sindaco di Valvestino, Davide Pace. Il primo cittadino "governa" su poco più di 170 abitanti, per la precisione 178 con l'arrivo di Federica. Nella frazione in cui è stato finalmente appeso un fiocco rosa dopo decenni sono addirittura appena in quattro: oltre alla neonata ci sono i suoi genitori Giancarlo e Alice, di 39 e 32 anni, e un altro storico e anziano residente.

Federica è diventata il simbolo del possibile ripopolamento dei piccoli borghi

La notizia della nascita di Federica, riportata dai quotidiani locali, ha fatto rapidamente il giro di tutta l'omonima valle. La neonata è diventata, inconsapevolmente, il simbolo anche della possibile inversione di tendenza nei piccoli borghi, affetti da anni dal problema dello spopolamento. Nel 1971, per fare un esempio concreto, a Valvestino gli abitanti erano 660: negli anni Novanta scesero a poco meno di 400 e poi hanno continuato a diminuire fino agli attuali residenti, anche se lo scorso anno si è tornati al segno più. La pandemia potrebbe aver cambiato le cose: anche grazie allo smartworking è aumentato il numero di persone desiderose di trovare, nei piccoli centri, una dimensione più a misura d'uomo con un maggior contatto con la natura. Difficile però capire se si tratterà di una tendenza passeggera o se davvero i piccoli borghi potranno ripopolarsi: nel frattempo Droane e tutto Valvestino si coccolano la loro nuova abitante, nata all'ospedale Civile di Brescia e che, con i suoi sorrisi e i suoi pianti, ha riportato sensazioni ormai dimenticate in questi luoghi.