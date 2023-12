Jingle bells a un volume troppo alto, la festa dei Babbi Natale finisce in rissa: uno in pronto soccorso Ad Abbiategrasso (Milano) una manifestazione di volontari travestiti da Babbo Natale è finita in rissa quando un residente si è lamentato del volume di Jingle bells. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

Doveva essere una festa in attesa del Natale e, invece, si è trasformata in una gigantesca rissa. Tutto, pare, per colpa della musica. Domenica 17 dicembre ad Abbiategrasso, in provincia di Milano, era prevista una manifestazione di volontari travestiti da Babbo Natale e da elfi, che avrebbero dovuto allietare lo shopping dei bimbi con i loro genitori per le vie del centro. Secondo un residente, però, i figuranti tenevano ‘Jingle bells' a un volume troppo alto. Da lì, un parole tira l'altra, ed sono dovuta intervenire i Carabinieri.

L'iniziativa benefica nel comune dell'hinterland milanese è iniziata nel primo pomeriggio e prevedeva una sorta di sfilata di alcuni volontari travestiti da Babbi Natali per le vie del centro, con tanto di slitta da distribuivamo caramelle ai più piccoli. Ma, quando il corteo è arrivato in Corso Matteotti, ha incontrato sul suo cammino un signore che ha ritenuto l'iniziativa fin troppo fastidiosa, soprattutto per il volume della musica che si aggiungeva a quella già prevista in filodiffusione per fare da sottofondo allo shopping.

L'uomo si è lamentato con i volontari in modo aggressivo del volume a cui diffondevano le varie canzoncine di Natale dal loro carretto. Da lì ne è nata una discussione con uno dei figuranti e sono volati i primi spintoni. Un altro "Babbo Natale" è intervenuto per dividerli e, come spesso accadde, proprio quest'ultimo ha avuto la peggio: il ragazzo di 39 anni è infatti stato colpito da diversi calci e pugni, tanto che è stato necessario l'intervento di un'ambulanza.

I sanitari dell'Agenzia Regionale di Emergenza e Urgenza sono immediatamente intervenuti sul posto e hanno trasportato il ferito in ospedale, dove è stato ricoverato in pronto soccorso fortunatamente in codice verde in quanto non ha avuto lesioni gravi. Intanto sono intervenuti anche i Carabinieri per sedare la rissa e identificare i partecipanti: ora si attende l'eventuale denuncia da parte del Babbo Natale finito in ospedale per procedere a un'indagine.