IT-Alert in Lombardia, nuovi test il 3 luglio: a che ora suona l’allarme e dove Il 3 luglio si concluderà la serie di test di IT-Alert. I cittadini che si troveranno a meno di 3 chilometri di distanza dagli stabilimenti milanesi di Italmach Chemical Spa, Industriale Ese Srl, Olon Spa e Rainoldi Srl di Levate (Bergamo) riceveranno un messaggio di allarme tra le 9 e le 12. Alla Olon Spa di Rodano si terrà anche la simulazione di una fuoriuscita di nube tossica. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Enrico Spaccini

Si concluderà domani, 3 luglio, la serie di test per IT-Alert avviata lo scorso 25 giugno. I cittadini che si troveranno in un raggio di circa 3 chilometri dagli stabilimenti Italmach Chemical Spa di Arese (Milano), Industriale Ese Srl di Arluno (Milano), Olon Spa di Rodano (Milano) e Rainoldi Srl di Levate (Bergamo) riceveranno sui propri cellulari un messaggio che spiegherà loro che è in corso la simulazione di rischi specifici, un incidente in un impianto industriale. Le attività programmate dalla Prefettura di Milano non avranno impatto sulla mobilità dei cittadini.

A che ora suona l'allarme IT-Alert in Lombardia il 3 luglio: i comuni coinvolti

IT-Alert è il sistema nazionale di allarme pubblico lanciato dal Dipartimento della Protezione Civile. In situazioni di emergenza, ai cittadini che si trovano a breve distanza dal luogo interessato arriverà un messaggio di allerta. Questa nuova serie di test ne prevede due: uno per incidente industriale rilevante e un altro per collasso di una grande diga. Il 3 luglio i cittadini che si troveranno a circa 3 chilometri di distanza dagli stabilimenti individuati riceveranno questo testo:

TEST TEST Messaggio di prova IT-alert. È in corso la SIMULAZIONE di un incidente in un impianto industriale nella zona in cui ti trovi. Per conoscere il messaggio che riceverai in caso di reale pericolo e per compilare il questionario vai su www.it-alert.gov.it TEST TEST

Il messaggio arriverà a orari diversi a seconda degli stabilimenti:

Italmach Chemical Spa, Arese (Milano): ore 9:00

Industriale Ese Srl, Arluno (Milano): ore 10:00

Olon Spa, Rodano (Milano): ore 11:00

Rainoldi Srl, Levate (Bergamo): ore 12:00

L'esercitazione allo stabilimento Olon Spa

Oltre al sistema IT-Alert, il 3 luglio sarà testata anche l’efficacia delle attività di intervento e delle procedure necessarie contenute nel Piano di Emergenza Esterno dello stabilimento Olon Spa di Rodano. L'esercitazione avrà luogo a partire dalle 10 e sarà effettuata sotto il coordinamento del Ccs (Centro coordinamento soccorsi). A organizzare il test ci ha pensato la Prefettura di Milano, in collaborazione con il Comune di Rodano, Regione Lombardia, le locali Forze di polizia il Comando provinciale dei vigili del fuoco di Milano.

In mattinata, dunque, verrà simulata la fuoriuscita di una nube tossica dallo stabilimento Olon Spa. Questa non dovrebbe avere alcun impatto sulla viabilità dell’area, il che vuol dire che la mobilità dei singoli cittadini non dovrebbe subire ripercussioni in alcun modo.