Irrompe al comizio elettorale per protestare contro Bolsonaro, Fontana: “Che c… ce ne frega” Sul palco dell’evento elettorale dedicato alle prossime elezioni regionali “Lombardia al voto: pronti, candidati al via, organizzato a Milano da Fratelli d’Italia, il governatore Attilio Fontana non si trattiene e commenta così la frase di un contestatore.

Attilio Fontana guarda il contestatore dal palco durante l’incontro di Fratelli d’Italia a Milano

Una kermesse memorabile. E non certo solo per l'affermazione (che farà la storia) del ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano ("Dante Alighieri è il fondatore del pensiero di destra in Italia"). Sul palco dell'evento elettorale dedicato alle prossime elezioni regionali "Lombardia al voto: pronti, candidati al via" organizzato a Milano da Fratelli d'Italia, è andato in scena infatti un altro momento da non dimenticare: la risposta del candidato presidente (e governatore uscente) Attilio Fontana a un contestatore che ha interrotto la sua intervista.

Il contestatore sotto il palco dell'evento di Fratelli d'Italia

Il contestatore si chiama Francesco Fortinguerra, ed è un esponente del gruppo Europa Verde a Milano. "Niente cittadinanza a Bolsonaro, non è italiano, non siate complici", grida irrompendo nel bel mezzo dell'aula brandendo un ritratto che raffigura insieme Jair Bolsonaro e Giorgia Meloni, per venire poi portato via dalla sicurezza. Il riferimento politico è alla notizia, trapelata tra i media latinoamericani, secondo cui l'ex presidente del Brasile starebbe pianificando una fuga verso l'Europa, e per questo avrebbe richiesto la cittadinanza italiana al nostro Paese. Notizia in realtà smentita dal ministro degli Esteri Antonio Tajani in persona, ma che ancora corre di giornale in giornale. Così, mentre il contestatore viene trascinato via a forza, Attilio Fontana assiste perplesso alla scena. E proprio non si trattiene: "Ma che c…o ce ne frega a noi di Bolsonaro?", commenta a voce alta.

"Un atto di protesta contro il governo di Giorgia Meloni"

"Alla kermesse doveva partecipare la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, l'atto era rivolto a lei", ha spiegato a Fanpage.it l'autore del gesto, Francesco Fortinguerra. Ma la premier è intervenuta solo sul finale, collegata in video. Poco male, in realtà. "Comunque il partito di Giorgia Meloni ha legami con la destra brasiliana. Avalla l'idea politica di Bolsonaro". E, davanti alla frase senza filtri di Attilio Fontana: "Da leader uscente del governo regionale, fa parte di quel centrodestra che non prende posizione su questo tema". Altroché.