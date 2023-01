Brasile, Bonelli a Fanpage: “Governo dica chiaramente che non darà cittadinanza italiana a Bolsonaro” Il deputato di Verdi e Sinistra Angelo Bonelli, intervistato da Fanpage.it, chiede chiarezza: “Il governo deve dire che la cittadinanza italiana alla famiglia Bolsonaro non può essere concessa”. E su Salvini e Meloni attacca: “Per loro Bolsonaro è stato un riferimento, come Trump”.

A cura di Tommaso Coluzzi

Sono ore caldissime in Brasile, dove un gruppo di sostenitori dell'ex presidente Bolsonaro ha assaltato il Parlamento e altri palazzi delle istituzioni a Brasilia. Angelo Bonelli, deputato e leader – insieme a Evi e Fratoianni – dell'alleanza Verdi e Sinistra, spiega in un'intervista a Fanpage.it di essersi attivato e aver presentato diverse interpellanze e interrogazioni al governo. Bolsonaro e la sua famiglia, infatti, potrebbero chiedere la cittadinanza italiana.

Onorevole, due mesi fa lei ha presentato un'interpellanza e oggi chiederà ancora conto al governo della possibilità che l'ex presidente del Brasile Bolsonaro e i suoi figli richiedano e ottengano la cittadinanza italiana

Sì, il 25 novembre ho presentato un'interpellanza sulla domanda, da parte dei figli dell'ex presidente Bolsonaro, della cittadinanza italiana. Si è scoperto che i figli hanno fatto richiesta all'ambasciata a Brasilia, quanto a Bolsonaro – ai tempi della richiesta – non risultava nulla. Ma ricordiamo che all'ex presidente è stata conferita la cittadinanza onoraria ad Anguillara circa due anni fa, con quello che fu definito un atto politico dalla stessa sindaca leghista. E noi su quell'atto abbiamo presentato un ricorso che pende in Cassazione.

Cosa è cambiato quindi ora?

In questi giorni il settimanale brasiliano indipendente Istoé ha raccontato che Bolsonaro si è trasferito con un aereo militare in Florida, a Orlando, e non è più tornato. Dal primo gennaio con l'insediamento di Lula, l'ex presidente ha perso l'immunità e su di lui pendono una serie di procedimenti giudiziari per cui rischia l'arresto. La stampa brasiliana riporta che Bolsonaro vorrebbe prendere la cittadinanza italiana per sfuggire alla giustizia. Ripresento un'interrogazione per capire se ci sono novità, ovvero se ha presentato una richiesta di cittadinanza italiana prima di fuggire negli Stati Uniti.

Temete che Bolsonaro possa fare richiesta e che l'Italia possa accettarla? Soprattutto visto il precedente della cittadinanza onoraria

C'è il timore in primis per i figli, che si sono macchiati di gravi reati. Sia Eduardo che Flavio Bolsonaro. In questa fase sono dei veri e propri supporter del golpe in stile trumpiano. Ieri tra i manifestanti c'era anche il nipote di Bolsonaro, Leo Indio. Prima di partire lo stesso ex presidente ha salutato e ringraziato i golpisti che da mesi sono accampati davanti alle caserme dei militari.

Matteo Salvini ancora non ha detto nulla sulla vicenda, non è strano?

Sinceramente no, non lo è affatto. Perché Salvini nel 2019 diceva che i migliori statisti nel mondo erano Putin, Trump e Bolsonaro. Non ha mai fatto mistero dell'amicizia con Eduardo, figlio di Bolsonaro, e soprattutto quando all'ex presidente fu conferita la cittadinanza onoraria in Italia ad Anguillara Veneta lui era lì e l'ha gestita direttamente attraverso la sindaca leghista. C'è una connessione evidente tra loro.

La presidente Meloni ieri sera ha twittato a mezzanotte, mentre da ore era noto ciò che stava succedendo

Sì ma non nomina mai né Bolsonaro né Lula, un fatto veramente incredibile. Ribadisco: lì c'è un presidente democraticamente eletto che lei non nomina, né nomina il responsabile di quanto successo. C'è una sorta di presunta neutralità, o finta tale. Anche il presidente del Senato La Russa, così tanto attento al fatto che le sedi istituzionali non siano offese, resta in silenzio. Francamente è incredibile.

Modelli come Trump e Bolsonaro sono stati molto apprezzati in Italia, c'è il pericolo che fatti come quelli di Capitol Hill o Brasilia avvengano anche qui?

Dal punto di vista politico e culturale Trump e Bolsonaro sono stati presi esplicitamente e direttamente come punti di riferimento da Salvini e Meloni. Non credo sia possibile che accadano cose simili in Italia, ma attenzione a strizzare l'occhio a un certo tipo di complottismo e a fare politica in un certo modo sui social. Definire, ad esempio, le politiche sul Covid "terrorismo", come fatto dal sottosegretario Delmastro ancora una volta nei giorni scorsi, è praticamente uguale a quanto accaduto in Brasile, dove Bolsonaro disse che il vaccino contro il Covid fa venire l'Aids.

Questo legame tra i vertici del governo italiano e una figura come Bolsonaro crea preoccupazione anche a livello internazionale secondo lei?

Crea preoccupazione, sì. Se il governo dovesse dare la cittadinanza italiana ai figli di Bolsonaro o addirittura all'ex presidente sarebbe un fatto di una gravità inaudita, che porterebbe il nostro Paese a essere completamente isolato, creando un problema serio di relazioni internazionali. Su questo il governo deve essere chiaro. Deve dire che la cittadinanza alla famiglia Bolsonaro non può essere concessa, anche alla luce dei fatti accaduti in queste ore.