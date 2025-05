video suggerito

Investito un ciclista di 26 anni in Brianza, trasportato in fin di vita in ospedale: si indaga sull'incidente Un ragazzo di 26 anni è stato investito mentre si trovava in sella alla propria bicicletta a Lentate sul Seveso, in provincia di Monza e della Brianza. Il giovane è stato trasferito in gravissime condizioni all'ospedale più vicino di Saronno.

A cura di Giulia Ghirardi

Nel corso della serata di ieri, giovedì 1 maggio, un ragazzo di 26 anni è stato investito mentre si trovava in sella alla propria bicicletta a Lentate sul Seveso, in provincia di Monza e della Brianza. Il giovane è stato trasferito in gravissime condizioni all’ospedale più vicino di Saronno.

Secondo quanto riportato dall'Agenzia Regionale Emergenza Urgenza (Areu), l'incidente si sarebbe verificato intorno alla mezzanotte di ieri sera. In particolare, l'Agenzia segnala che i soccorsi sarebbero giunti nei pressi dell'accaduto alle ore 23:51 a bordo di un'ambulanza e di un'automedica in codice rosso. Insieme a loro, sarebbero stati allertati anche i carabinieri della compagnia di Seregno.

Secondo le informazioni disponibili sino a questo momento, il 26enne stava percorrendo in bicicletta via Nazionale dei Giovi a Lentate sul Seveso quando sarebbe stato investito. Una volta giunti sul posto e constatate le gravi condizioni del giovane, gli operatori sanitari del 118 avrebbero deciso di trasferirlo immediatamente al pronto soccorso dell'ospedale più vicino di Saronno in codice rosso dove, secondo l'Agenzia, sarebbero giunti a 00:44 di questa notte, venerdì 2 maggio.

Al momento, non si hanno ulteriori informazioni circa le condizioni di salute del giovane. I carabinieri sono al lavoro per svolgere tutti gli accertamenti necessari a ricostruire la dinamica dell'incidente e quindi fare chiarezza su quanto accaduto.