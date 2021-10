Investe due poliziotti con un’auto rubata: fermata una donna di 37 anni Stava cercando di fuggire al controllo degli agenti della Stradale di Monza ma nel tentativo di scappare ha investito i poliziotti. È accaduto vicino a un’area di servizio in provincia di Lecco. L’auto su cui viaggiava la donna era stata rubata. La 37enne è stata indagata per i reati di resistenza a pubblico ufficiale e ricettazione del veicolo.

A cura di Simona Buscaglia

Immagine di repertorio

Nella serata del 4 ottobre sulla Statale 36 una pattuglia della Polizia stradale di Monza era impegnata a svolgere dei controlli in un’area di servizio all’altezza di Molteno, in provincia di Lecco. Durante un controllo a una Renault Clio, la donna al volante si sarebbe rifiutata di fornire le proprie generalità, cercando poi di scappare a bordo dell'auto. Per fuggire al fermo degli agenti, la donna avrebbe ingranato la retromarcia e li avrebbe investiti facendoli finire a terra, fortunatamente senza gravi conseguenze.

La donna guidava un'auto rubata

Poco prima del controllo, dalla stessa auto, erano usciti due uomini, che erano scappati a piedi, facendo perdere le proprie tracce. In seguito ad ulteriori indagini la donna alla guida è stata identificata: si tratta di una 37enne residente ad Abbadia Lariana, con precedenti e per questo già nota alle forze dell’ordine. L’auto su cui viaggiava invece era stata rubata a Lecco. La donna è stata indagata per i reati di resistenza a pubblico ufficiale e ricettazione del veicolo. L'auto dopo i consueti accertamenti sarà restituita al legittimo proprietario. Alla donna sono state contestate anche le violazioni amministrative per guida con patente revocata e con veicolo non assicurato.

Altro inseguimento su auto rubata

Poco tempo fa, in un altro fatto di cronaca, al centro della vicenda c'era un'auto rubata. Questa volta protagonisti erano due ragazzi di 16 e 14 anni, fermati dagli agenti della Questura di Pavia, dopo che hanno dato vita a un folle inseguimento. I due avevano rubato un’auto nella comunità dove il 14enne era ospitato e non si erano fermati all’alt dei poliziotti. Entrambi sono stati fermati e segnalati alla Procura dei minori di Milano.