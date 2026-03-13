milano
video suggerito
video suggerito

Insegue l’ex dal Perù e la strangola in un casolare a Macherio: 33enne chiede la giustizia riparativa

Alexander Vilcherres Quilla ha strangolato e ucciso l’ex compagna Geraldine Nuñez Sanchez Yadana a Macherio (Monza e Brianza). La difesa del 33enne punta sulla giustizia riparativa per ottenere le attenuanti.
Leggi tutte le notizie di Fanpage.it nel tuo feed Google.
A cura di Giulia Ghirardi
0 CONDIVISIONI
Geraldine Yadana Sanchez
Geraldine Yadana Sanchez

Il 33enne Alexander Vilcherres Quilla ha chiesto di essere ammesso alla giustizia riparativa al processo nel quale è accusato di aver ucciso l'ex compagna Geraldine Nuñez Sanchez Yadana strangolandola a mani nude in un casolare abbandonato a Macherio (in provincia di Monza e della Brianza) lo scorso luglio. Al momento, l'uomo è accusato anche di stalking e rischia l'ergastolo.

Dal femminicidio al processo

Yadana, fuggita dall'ex compagno violento con due figli minorenni, si era trasferita dal Perù in Brianza, a Macherio, da alcuni parenti. L'ex l'aveva, però, raggiunta, stabilendosi in un casolare vicino per convincerla a tornare insieme. Poi, lo scorso 16 luglio, durante un litigio, Quilla ha strangolato a mani nude l'ex compagna davanti ad alcuni passanti. Poco dopo, l'uomo è stato fermato dai carabinieri.

Al momento, il 33enne si trova in carcere con le accuse di omicidio volontario aggravato dalla relazione affettiva con la vittima e stalking. La difesa ha chiesto l'annullamento del secondo reato, sostenendo che Yadana non si sentisse perseguitata, ma il tribunale del Riesame ha respinto la richiesta. Il pm della Procura di Monza, Michele Trianni, ha quindi chiesto il giudizio immediato per Quilla e, poiché rischia l'ergastolo, verrà celebrato in Corte d'Assise a partire da febbraio.

Leggi anche
Uccise la compagna e poi ne simulò il suicidio: "Colpita a calci e strangolata con la cintura dell'accappatoio"

La difesa punta a ottenere attenuanti per ridurre la pena dell'uomo, tra cui proprio la giustizia riparativa chiesta dall'imputato: un percorso di incontri tra l'autore del reato e le vittime, finalizzato a responsabilizzare l'imputato e ricostruire i legami sociali. Gestito da mediatori esperti e basato sulla partecipazione volontaria, un esito positivo può essere preso in considerazione dal giudice per determinare la pena o come circostanza attenuante.

Attualità
Cronaca
Lombardia
0 CONDIVISIONI
Immagine
Nessuna chiamata alla centrale operativa Atm: accertamenti sul telefono del conducente del tram deragliato
Il video dei passeggeri sbalzati a terra sul tram deragliato a Milano il 27 febbraio
Tram deragliato a Milano, l'avvocato di una vittima: "Escludiamo il malore dovuto alla botta al piede"
Il conducente del tram deragliato ha chiamato un collega 15 minuti prima dello schianto
Tram deragliato, nessuna anomalia nel funzionamento: avanza l'ipotesi dell'errore umano
Un altro tram deraglia a Milano, il video dell'incidente. Atm: "Colpa di un bullone"
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
milano
api url views