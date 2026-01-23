Raggiunge l’ex compagna dal Perù e la strangola in un casolare a Macherio: 33enne rischia l’ergastolo

Alexander Quilla è accusato di omicidio volontario aggravato e stalking. Il 33enne ha ucciso lo scorso luglio l’ex compagna, Geraldine Yadana, strangolandola in un casolare a Macherio (Monza).

Inizierà a febbraio il processo a carico di Alexander Vilcherres Quilla, davanti alla Corte d'Assise di Monza. Il 33enne è accusato di aver ucciso lo scorso luglio l'ex compagna, e coetanea, Geraldine Nuñez Sanchez Yadana strangolandola a mani nude in un casolare abbandonato a Macherio (in provincia di Monza e della Brianza). L'uomo è accusato anche di stalking e rischia l'ergastolo.

Yadana era scappata con i due figli minorenni dall'ex compagno violento, trasferendosi dal Perù in Brianza, dove aveva alcuni parenti che già vivevano a Macherio. Quilla, però, l'aveva raggiunta e, vivendo nel casolare abbandonato a poche centinaia di metri dalla casa della donna, voleva convincerla a tornare con lui.

Il 16 luglio dell'anno scorso è andato in scena un litigio tra i due nei pressi del casolare, terminato con Quilla che ha strangolato a mani nude l'ex compagna davanti ad alcuni passanti. Il 33enne era stato fermato poco dopo dai carabinieri, mentre i figli di Yadana avevano chiesto aiuto perché non avevano più visto la madre rientrare dal lavoro.

Quilla è finito, quindi, in carcere con le accuse di omicidio volontario aggravato dalla relazione affettiva con la vittima e stalking. Come riportato da Il Giorno, la difesa del 33enne ha presentato ricorso al Tribunale del Riesame di Milano chiedendo che venga annullato il reato di atti persecutori, sostenendo che Yadana non si sentisse vessata dai comportamenti dell'ex, ma è stato respinto. Il pm della Procura di Monza, Michele Trianni, ha chiesto il giudizio immediato per Quilla e, poiché rischia l'ergastolo, verrà celebrato in Corte d'Assise a partire da febbraio.