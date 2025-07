Strangola la moglie in strada davanti ai passanti, morta una 34enne: fermato il marito

Foto di repertorio

Ancora un femminicidio in Lombardia. Nella serata di ieri, mercoledì 16 luglio 2025, una donna di 34 anni è stata strangolata e uccisa dal marito a Macherio, un comune che si trova in provincia di Monza e Brianza. Il femminicidio sarebbe venuto davanti agli occhi di alcuni passanti. Sul posto sono intervenuti i carabinieri. L'uomo è stato fermato e interrogato.

Sono ancora poche le informazioni relative all'accaduto. La 34enne, di cui ancora non si conosce nome e cognome, è stata strangolata in via Visconti di Modrone. I due figli della vittima, un quattordicenne e un diciassettenne, avrebbero anche chiamato i soccorsi perché non hanno visto la madre rientrare da lavoro e si sono allarmati.

Purtroppo la donna, poco prima di mezzanotte, ha avuto un litigio in strada con il marito che poi l'ha strangolata. I fatti sono avvenuti a poche centinaia di metri dalla casa della 34enne. E soprattutto il tutto è avvenuto sotto gli occhi di alcuni passanti, che hanno poi lanciato l'allarme chiamando il numero unico delle emergenze 112. Purtroppo, quando le forze dell'ordine sono arrivate, per la donna non c'era più nulla da fare: era già deceduta.

I carabinieri hanno fermato l'uomo e lo hanno portato in caserma dove è stato interrogato dai militari alla presenza del sostituto procuratore Michele Trianni, magistrato di turno al momento di fatti. Nelle prossime ore potrebbero essere maggiori informazioni sull'accaduto.