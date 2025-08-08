Tentato omcidio a Seregno, sferra diverse coltellate alla moglie: lei si salva rifugiandosi dalla vicina

A Seregno (Monza e Brianza) un uomo ha accoltellato la moglie e l’ha colpito su diverse parti del corpo. Lei è riuscita a salvarsi perché ha trovato riparo da una vicina di casa.

Nella giornata di mercoledì 6 agosto 2025 un uomo ha quasi ammazzato la moglie. L'uomo, un 38enne, ha infatti preso a coltellate la donna ferendola su diverse parti del corpo. È riuscita a salvarsi solo perché ha trovato riparo da una vicina di casa.

L'episodio terribile è avvenuto alle 5.30 una casa di corte che si trova a Seregno, comune della provincia di Monza e Brianza. L'uomo, durante una lite, ha preso un coltello e ha iniziato a colpire la 37enne. Una furia. Un atto che, solo perché la donna è riuscita a scappare, non è culminato in un femminicidio. L'ennesimo. La vittima infatti ha trovato riparto nell'appartamento di una vicina, che proprio in quel momento stava uscendo di casa e aveva spalancato la porta. Nonostante questo, il marito ha rotto il vetro della porta di quell'abitazione. Si è ferito e poi ha preso i due figli ed è scappato.

Sono stati chiamati i carabinieri e gli operatori sanitari del 118. Questi hanno fornito le prime cure sul posto e poi l'hanno trasferita all'ospedale di Desio dove le è stata data una prognosi di una ventina di giorni. Nel frattempo i militari hanno cercato il responsabile. Lo hanno trovato qualche ora più tardi. Il 38enne si era infatti nascosto da alcuni parenti che vivono in provincia di Como. Lo hanno identificato, fermato e portato in caserma. Dopo aver svolto tutti gli accertamenti di rito, lo hanno portato in carcere con l'accusa di lesioni permanenti e maltrattamenti.