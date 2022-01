Indagato l’avvocato dei vip: avrebbe sottratto un milione di euro a un cliente morto Michele Morenghi, noto per essere l’avvocato dei vip, è indagato con l’accusa di aver sottratto un milione di euro a un cliente che è poi morto a ottobre 2020.

A cura di Ilaria Quattrone

Fonte: YouTube

È indagato con l'accusa di aver sottratto un milione di euro a un cliente morto: si tratta di Michele Morenghi, conosciuto per essere "l'avvocato dei vip" e al quale nella giornata di oggi, venerdì 28 gennaio, sono stati sottratti beni per un milione di euro. Il professionista 48enne ha uno studio in via Montenapoleone a Milano. Nell'inchiesta, coordinata dal procuratore aggiunto Tiziana Siciliano e dal pubblico ministero Mauro Clerici, è accusato di aver trasferito la "titolarità integrale delle quote" di una azienda immobiliare, il cui titolare è poi morto a ottobre 2020, a una società. Queste quote sarebbero poi state re-intestate a un prestanome che, secondo le indagini, sarebbe Egidio Leuteri.

Chi è Michele Morenghi

Morenghi è noto nell'ambiente per aver assistito alcuni volti noti. Tra questi ci sono Loredana Lecciso, Alba Parietti e Lory Del Santo che – ovviamente – sono estranee all'inchiesta. È inoltre rettore dell'Università Pulitzer che si trova a Budapest e console in Italia per lo stato della Sierra Leone. Il cliente a cui avrebbe sottratto i soldi sarebbe Mario Bagnato, noto per essere stato proprietario di alcune sale bingo a Bergamo e a Stezzano. La società a cui avrebbe sottratto i soldi sarebbe la "Orsa Maggiore" mentre quella ungherese sarebbe la Ior Finance Kft.

Il sequestro della guardia di finanza

Sulla base di quanto scoperto dagli inquirenti, l'immobiliare di Bagnato avrebbe avuto debiti attorno ai 2 milioni di euro. Poco prima che lui morisse, Morenghi avrebbe dato via al trasferimento delle quote. In questo modo, secondo i magistrati, si sarebbe appropriato della società. Il sequestro, disposto dal giudice per le indagini preliminari Livio Cristofano, ha riguardato sei immobili che si trovano tra Cernusco sul Naviglio, Cassina de' Pecchi, Vignate (tutti in provincia di Milano) e a Merate, in provincia di Lecco. Questi erano tutti intestati alla società immobiliare.