Incidente tra auto e moto a Bareggio: gravissimo un motociclista di 54 anni In condizioni disperate il motociclista di 54 anni che oggi intorno alle 12 è stato centrato da una macchina a Bareggio, hinterland di Milano.

Immagine di repertorio

Versa in condizioni disperate il motociclista di 54 anni che oggi, poco dopo mezzogiorno, è stato centrato in pieno da una macchina a Bareggio, hinterland milanese. Gravissime le lesioni riportate nell'incidente: l'uomo, già in arresto cardiaco all'arrivo dei soccorritori, è morto poco prima di arrivare all'ospedale San Carlo di Milano.

Secondo le primissime ricostruzioni, per motivazioni ancora da accertare la moto guidata dal 54enne sarebbe stata centrata da un’automobile in via Magenta, tratto della strada provinciale 11 che attraversa la provincia a Ovest di Milano. Sul posto, per dare i primi aiuti al motociclista sbalzato a terra, un'ambulanza della Croce Bianca di Magenta e due automediche. Allertato anche il Comando della Polizia Locale di Bareggio per capire a fondo la dinamica dell'incidente.

La vittima è stata trovata dai soccorsi in arresto cardiaco, con gravissimi traumi su tutto il corpo. Gli operatori del 118 hanno trasportato l’uomo in codice rosso, tentando più volte la rianimazione.