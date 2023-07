Incidente sull’A8 Milano-Varese, scontro tra tre auto e un tir: traffico in tilt e chilometri di coda Incidente stradale sull’autostrada A8 Milano-Varese: si è verificato uno scontro tra tre automobili e un tir. Si registrano oltre 8 chilometri di code.

A cura di Ilaria Quattrone

Caos e disagi sull'autostrada A8 Milano-Varese: nella giornata di oggi, lunedì 17 luglio, si è infatti verificato un incidente stradale. Nello scontro sarebbero rimaste coinvolte almeno tre automobili e un mezzo pesante: non è chiaro quante persone siano rimaste ferite. L'impatto è avvenuto al chilometro nove e nel tratto compreso tra Lainate (Milano) e il bivio con l'autostrada A9.

È ancora sconosciuta la dinamica dell'incidente

Al momento non è ancora chiara la dinamica della vicenda: non si sa chi possa aver causato l'incidente e se quindi si sia trattato di un malore, una violazione della legge o altro. Non si conosce nemmeno il numero di persone ferite o se vi siano vittime. Certo è che l'incidente ha interessato anche parte della careggiata opposta.

Sul posto sono intervenuti i medici e i paramedici del 118 inviati dalla centrale operativa dell'Agenzia regionale emergenza urgenza della Lombardia (Areu), i meccanici, alcune pattuglie della polizia stradale, i vigili del fuoco e il personale della direzione secondo tronco di Milano di Autostrade per l'Italia.

Ci sono chilometri di coda verso Milano e Varese

Per consentire tutte le operazioni di soccorso e la messa in sicurezza dell'area, è stato bloccato il traffico. Al momento si registrano 8 chilometri di coda verso Milano e altri tre chilometri verso Varese. Non solo. Si registrano anche cinque chilometri di coda sull'autostrada A8 e in particolare in corrispondenza dell'immissione obbligatoria nell'autostrada A8 verso Varese. Disagi e disguidi per gli automobilisti che purtroppo potrebbero durare ancora alcune ore.