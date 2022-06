Incidente stradale in galleria: morto sul colpo l’operaio Fabio Agatino Fabio Agatino, operaio di sessant’anni, è morto a causa di un incidente stradale avvenuto nel territorio di Brescia: il suo furgone ha invaso la corsia di marcia opposta finendo poi contro un mezzo pesante.

A cura di Ilaria Quattrone

È un operaio di sessant'anni, la vittima del drammatico incidente che nel pomeriggio di ieri, lunedì 13 giugno, si è verificato in provincia di Brescia: nella galleria Vello Uno di Marone infatti il furgone guidato da Fabio Agatino – l'uomo che è poi deceduto – ha sbandato ed è finito nella corsia opposta al senso di marcia andando così a impattare con un mezzo pesante. Il 60enne è morto sul colpo mentre un suo collega è ricoverato in gravissime condizioni agli Spedali Civili di Brescia. Coinvolte anche altre due persone.

L'uomo è stato sbalzato contro un muro

In base alle prime ricostruzioni, l'uomo stava rientrando a casa intorno alle 18. Per cause ancora da accertare, il 60enne è finito con il suo furgone sulla corsia opposta al senso di marcia: è stato poi sbalzato contro un muro. Dietro al suo mezzo, ce n'era un altro sempre della stessa ditta: gli operai che vi erano dentro, hanno assistito inermi a tutta la scena. Nonostante il tempestivo intervento del personale sanitario del 118, per l'uomo non c'è stato nulla da fare: non hanno potuto far altro che constatarne il decesso.

Un altro operaio in condizioni gravissime

I medici e i paramedici del 118 hanno poi preso in cura l'altro operaio che è stato trasferito in gravissime condizioni ed è stato ricoverato in codice rosso. Agatini, originario della Sicilia, si era trasferito al Nord Italia per lavoro. Viveva a Costa Volpino, sulla sponda bergamasca del lago d'Iseo. Lavorava per la Gtech. La salma, per il momento, è a disposizione dell'autorità giudiziaria. Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della Polizia stradale di Iseo e i vigili del fuoco del comando provinciale per procedere con tutte le operazioni di soccorso.