Incidente stradale a Robbio, auto travolge un rider: è grave

(Immagine di repertorio)

Nella serata di oggi, sabato 29 novembre 2025, si è verificato un incidente stradale a Robbio, comune di appena cinquemila abitanti che si trova nella provincia di Pavia. Un'automobile ha investito un rider. Sul posto sono intervenuti gli operatori sanitari del 118 e le forze dell'ordine.

Stando a quanto ricostruito fino a questo momento, l'incidente è avvenuto alle 17.55 nella zona tra Sant'Angelo Lomellina e Robbio sulla ex statale 596 dei Cairoli. Un'automobile ha travolto un trentunenne, che era in sella alla sua bicicletta e che lavora come rider. Sono stati subito chiamati i soccorsi. La centrale operativa dell'Agenzia regionale emergenza urgenza della Lombardia (Areu) ha inviato gli operatori sanitari del 118 a bordo di due ambulanze, un'automedica e un elicottero.

I soccorritori sono arrivati in codice rosso. Dopo aver fornito le prime cure sul posto, lo hanno trasferito in ospedale al San Matteo. Non è chiaro se sia o meno in pericolo di vita. L'automobilista è stato soccorso invece in stato di choc. Sono intervenuti anche i carabinieri, gli agenti della polizia locale di Robbio e i vigili del fuoco di Robbio. I militari, insieme agli investigatori della Locale, hanno svolto tutti i rilievi del caso per ricostruire l'esatta dinamica della vicenda e accertare eventuali responsabilità.

I vigili del fuoco hanno messo invece in sicurezza l'intera area. Nelle prossime ore si potranno avere maggiori informazioni su quanto è successo.