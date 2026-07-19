Scontro auto-moto a Rivolta d’Adda nel Cremonese, è morto Osvaldo Anziutti: aveva 59 anni

Un motociclista di 59 anni di nome Osvaldo Anziutti è morto dopo essersi scontrato con un’auto a Rivolta d’Adda (Cremona). Cause e dinamica del sinistro sono al vaglio degli agenti della polizia stradale.

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Nel corso della giornata di oggi, domenica 19 luglio, si è verificato un grave incidente tra uno scooter e un'auto a Rivolta d'Adda, un comune in provincia di Cremona: il motociclista di 59 anni, Osvaldo Anziutti, è morto in seguito al violento impatto. Cause e dinamica del sinistro sono al vaglio degli agenti della polizia stradale.

La dinamica dell'incidente

Secondo quanto riportato dall'Agenzia Regionale Emergenza Urgenza (Areu) della Lombardia, l'incidente si sarebbe verificato intorno alle ore 12:00 di questo pomeriggio. In particolare, l'Agenzia segnala che i soccorsi sarebbero giunti nei pressi dell'accaduto a bordo di un'ambulanza, un'automedica e un elisoccorso in codice rosso (con la massima urgenza). Insieme a loro, è stata allertata anche la polizia stradale e i vigili del fuoco di Cremona.

Secondo quanto ricostruito sino a questo momento, i fatti si sarebbero verificati sulla provinciale 90, all'altezza dell'incrocio con via per Agnadello, a Rivolta d'Adda (Cremona) quando – per cause anche in fase di accertamento – una Fiat Cinquecento guidata da un uomo di 32 anni di Agnaldello si è scontrata violentemente contro lo scooter del 59enne che è finito nel canale sul bordo della carreggiata. Una volta giunti sul posto e aver prestato le prime cure, gli operatori sanitari del 118 non hanno potuto far altro che constatare il decesso di Osvaldo Anziutti, residente a Fara Gera d'Adda, nella Bergamasca, per il quale non c'era più nulla che si potesse fare.

Nel frattempo, le forze dell'ordine che sono intervenute hanno avviato tutti gli accertamenti necessari per ricostruire l'esatta dinamica della vicenda e così accertare tutte le responsabilità del caso.