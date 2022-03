Incidente per Emanuela Folliero a Milano: cade sul marciapiede e si rompe una gamba La nota conduttrice televisiva Emanuela Folliero è caduta su un marciapiede a Milano, rompendosi una gamba. Lei stessa ha raccontato la disavventura sui social.

A cura di Francesco Loiacono

La foto pubblicata da Emanuela Folliero sui suoi social

Disavventura per Emanuela Folliero. La conduttrice tv 57enne, per anni storico volto di Rete 4, due giorni fa è caduta su un marciapiede di Milano, la sua città, rompendosi una gamba. È stata lei stessa a raccontare l'episodio sui social, prima pubblicando una foto che la ritraeva per terra con un impacco di ghiaccio sul ginocchio e poi documentando i primi momenti di convalescenza post caduta.

"Le conseguenze della manutenzione delle strade e dei marciapiedi milanesi", ha scritto Folliero nel primo caso, prendendosela dunque indirettamente col sindaco della città, Beppe Sala. "Grazie ai miei soccorritori, ai medici e agli operatori dell’ospedale Gaetano Pini", ha poi aggiunto la conduttrice. È stato proprio al pronto soccorso dell'ospedale ortopedico milanese che Emanuela Folliero si è recata per essere curata: i medici le hanno diagnosticato una frattura alla gamba.

La convalescenza a casa con la cagnolina Nina

La caduta è avvenuta lo scorso mercoledì non lontano dalla casa della showgirl. E proprio nella sua abitazione adesso Folliero sta affrontando la convalescenza: l'ultimo scatto condiviso sui social ritrae infatti la showgirl sdraiata sul suo divano con la sua cagnolina a farle compagnia: "La Nina si prende cura di me!" ha scritto Emanuela, che ha ricevuto molti messaggi d'affetto da parte delle tante persone che la seguono sui social network. Nonostante l'ultimo incarico televisivo risalga al gennaio 2021, quando insieme a Susanna Messaggio ha realizzato alcuni annunci per pubblicizzare l’arrivo di WandaVision sulla piattaforma Disney+, il pubblico televisivo le è molto affezionato per via della sua lunghissima carriera che, tra le altre cose, l'ha vista per 28 anni annunciare il palinsesto televisivo di Rete 4.