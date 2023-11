Incidente in viale Forlanini, nessun segno di frenata per l’auto di Benny Pagano e Gigi Giallonardi Il conducente che ha causato il primo tamponamento, trovato senza senza patente e con tasso alcolemico oltre il limite, si trova ora indagato con l’accusa di omicidio stradale. Nell’incidente sono morti due giovani di 24 e 26 anni.

Una delle auto coinvolte nell’incidente di viale Forlanini (foto da Vigili del fuoco)

Nessun segno di frenata sull'asfalto di viale Forlanini. Come se chi era alla guida dell'auto non avesse visto l'ostacolo, o se ne fosse accorto solo all'ultimo momento.

È quanto hanno scoperto gli investigatori a proposito del drammatico incidente della notte di Halloween a Milano, che all'alba dello scorso mercoledì 1 novembre è costato la vita a due giovani di 24 e 26 anni, coinvolgendo in tutto 12 persone e tre vetture: il conducente che ha causato il tamponamento che ha dato il via a tutti gli altri, trovato senza patente e con tasso alcolemico oltre il limite, si trova ora indagato con l'accusa di omicidio stradale.

Il primo tamponamento in viale Forlanini

Questa la prima ricostruzione dei fatti, effettuata analizzando i rilievi della polizia locale e le immagini delle telecamere di sorveglianza. Il primo tamponamento, secondo quanto emerso, è stato causato dalla Golf di D.Z., il 38enne ora indagato: intorno alle 5.20, sul viale che collega l'aeroporto di Linate al centro di Milano, si schianta a velocità sostenuta contro la Opel Mokka di una famiglia composta da padre, madre e una bambina di 8 anni, che dopo l’impatto riesce a salvarsi mettendosi al sicuro a bordo della strada.

Nessun segno di frenata

Sei minuti dopo il secondo incidente, quello mortale. Una Peugeot 208 nera, con sei giovani appena usciti dalla discoteca The Beach di via Corelli, si dirige dritta sulla Opel Mokka ferma nel bel mezzo della corsia. Senza nemmeno frenare: dalle immagini delle telecamere di sorveglianza non si vedono accendersi le luci rosse che segnalano un rallentamento. Il conducente, Luigi "Gigi" Giallonardi, 24 anni, muore sul colpo. Il passeggero Bennardo "Benny" Pagano, 26 anni, se ne va dopo l'arrivo all'ospedale San Raffaele.

Attesa l'autopsia sul conducente

Sarà l'autopsia effettuata sul secondo conducente, adesso, a permettere di fare ulteriore chiarezza sulla vicenda. "I ragazzi non dovevano passare di lì", è stata la testimonianza di un amico che quella sera, poco prima dell'impatto, era in compagnia delle vittime. "È stata una deviazione obbligata, per evitare il traffico causato dalla discoteca. "Volevano andare a mangiare un panino dopo la festa. Gigi alla guida era sobrio, aveva bevuto pochissimo", le sue parole a Il Giorno. "Doveva essere una serata di divertimento. E invece i nostri amici non ci sono più".