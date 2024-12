Incidente a Gambolò, auto fuori strada: morto un uomo di 43 anni

video suggerito

Un uomo di 43 anni è morto nella serata di oggi, domenica 1 dicembre 2024, dopo aver perso il controllo della sua automobile, una Toyota Aygo. L'automobile è uscita di strada ed è finita in un campo mentre percorreva la provinciale 105.

A cura di Enrico Tata

Incidente mortale a Gambolò, provincia di Pavia. Un uomo di 43 anni è morto nella serata di oggi, domenica 1 dicembre 2024, dopo aver perso il controllo della sua automobile, una Toyota Aygo. L'automobile è uscita di strada ed è finita in un campo mentre percorreva la provinciale 105 tra Gambolò e la frazione Torrazza di Borgo San Siro.

L'incidente probabilmente causato dalla fitta nebbia

Stando a quanto si apprende, l'incidente è avvenuto poco dopo le 19, mentre in quella zona c'era una nebbia molto fitta. In più, la strada è tortuosa e molto stretta. Sul posto sono intervenuti immediatamente i sanitari del 118 insieme ai vigili del fuoco, ma gli operatori arrivati nel luogo dell'incidente non hanno potuto fare altro che constatare il decesso. Adesso spetterà alla polizia stradale stabilire le cause di quanto accaduto. Secondo le prime ricostruzioni, nessun altra vettura sarebbe rimasta coinvolta. L'ipotesi più probabile, al momento, è quella dell'improvvisa distrazione da parte dell'uomo al volante a causa, quasi sicuramente, della fitta nebbia che rendeva praticamente impossibile vedere il manto stradale. Sconosciuta, per ora, l'identità della vittima.