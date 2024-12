video suggerito

Perde il controllo dell'auto e finisce fuori strada: morto sul colpo Un uomo di 58 anni è morto nella mattina di giovedì 12 dicembre a Lacchiarella, dopo essere finito fuori strada con la sua automobile. I carabinieri stanno indagando il motivo dello sbandamento.

(Foto di repertorio)

Un uomo di 58 anni è morto attorno alle 10 di questa mattina, 12 dicembre 2024, in un incidente stradale a Lacchiarella, comune in provincia di Milano. Sarebbe finito fuori strada con la sua automobile mentre percorreva un tratto di strada che da Casirate Olona porta a Turago Bordone. I motivi dello sbandamento sono ancora da verificare. Per questo motivo sul posto, oltre ai soccorsi, sono intervenuti i Carabinieri di Abbiategrasso, che hanno effettuato tutti i rilevamenti del caso.

Ancora da chiarire perché sia finito fuori strada

Stando alle prime ricostruzioni, la vittima avrebbe sbandato e sarebbe finita fuori dalla strada asfaltata mentre guidava la sua automobile lungo la via per Turago Bordone. Non si sa ancora per quale motivo la macchina avrebbe deviato rispetto alla via principale. Non si esclude che l'incidente possa essere stato determinato da un malore della vittima, oppure da condizioni meteo avverse come nebbia o ghiaccio sull'asfalto.

L'intervento dei soccorsi

I soccorsi sono arrivati immediatamente, allertati dalla centrale operativa dell'Agenzia regionale emergenza urgenza della Lombardia (Areu). Sul posto sono quindi arrivate un'ambulanza e un'auto medica, ma l'uomo è morto prima che i paramedici potessero soccorrerlo. Sul luogo dell'incidente sono poi arrivati i vigili del fuoco di Milano e i Carabinieri di Abbiategrasso, che hanno effettuato tutti i controlli e le rilevazioni necessarie per ricostruire la dinamica dell'accaduto.