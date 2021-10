Incidente a Brescia: ciclista investito da un furgone, è gravissimo Questa mattina, poco dopo le undici a Brescia, in via Agostino Chiappa 24 un ciclista è stato investito da un furgone. Secondo le prime ricostruzioni, l’uomo sarebbe stato investito da un mezzo che superava un autocarro che stava portando i rifiuti nell’isola ecologica. Le sue condizioni sono molto gravi.

A cura di Simona Buscaglia

Grave incidente questa mattina, poco dopo le undici a Brescia, in via Agostino Chiappa 24. Vicino la discarica un ciclista è stato investito da un furgone. Secondo le prime ricostruzioni della dinamica, l'uomo sarebbe stato investito da un mezzo che superava un autocarro che stava portando i rifiuti nell'isola ecologica. Nell'impatto il ciclista sarebbe stato sbalzato nel campo vicino.

Ciclista trasportato in codice rosso all'ospedale

Secondo quanto riferito dall'Areu (azienda regionale emergenza urgenza), l'uomo in sella alla bici ha riportato un trauma cranico ed è stato rinvenuto in arresto cardiocircolatorio. I medici e i paramedici del 118 intervenuti sul posto lo hanno trasportato in codice rosso all'ospedale di Brescia dopo le manovre di rianimazione. Le sue condizioni sono molto gravi. Sul luogo dell'incidente, oltre all'automedica e all'ambulanza, è intervenuta anche la Polizia locale che ora dovrà svolgere i rilievi del caso per stabilire l'esatta dinamica dell'incidente e anche eventuali responsabilità.

Grave incidente a Varese: investiti due ciclisti

Il fatto di questa mattina a Brescia avviene dopo un altro grave incidente in Lombardia. Solo dieci giorni fa a Gorla, nel Varesotto, un ciclista di 71 anni è stato ricoverato in codice rosso dopo essere stato travolto, insieme ad un amico di 65 anni, da un’automobile. Secondo quanto comunicato dal 118, l’uomo ha subito un grave trauma alla schiena. L'altro ciclista, invece, è stato medicato sul posto e trasferito in codice giallo al pronto soccorso dell'ospedale di Legnano. Sul posto, all'incrocio tra via Baragiola e viale Europa, sono arrivati anche i carabinieri che ora stanno indagando per ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto.