Incendio nella rsa a Milano, oggi i funerali delle sei vittime: il sindaco proclama il lutto cittadino Si terranno oggi i funerali per le sei vittime del rogo scoppiato la notte del 7 luglio scorso all’interno della casa di riposo Casa per Coniugi di via dei Cinquecento a Milano. In occasione dei funerali, il sindaco Beppe Sala ha proclamato il lutto cittadino per l’intera giornata. Per il momento risultano indagate sei persone.

Si terranno oggi, a carico del Comune di Milano, i funerali per le sei vittime del rogo scoppiato la notte del 7 luglio scorso all'interno della casa di riposo Casa per Coniugi di via dei Cinquecento a Milano: Laura Blasek, Nadia Rossi, Paola Castoldi, Mikhail Duci, Anna Maria Garzia, Loredana Labate. La funzione è prevista per le 11 in Duomo, e sarà celebrata dall'arcivescovo Mario Delpini. Per l'occasione, inoltre, il sindaco Beppe Sala ha proclamato il lutto cittadino per l’intera giornata.

Come sono morti i 6 anziani nella casa di riposo a Milano

All'origine dell'incendio che ha avvolto i primi piani della struttura e intossicato più di 80 anziani, secondo le prime ricostruzioni, ci sarebbe un mozzicone di sigaretta acceso.

La stanza è quella di Laura Blasek, classe 1936, e Nadia Rossi, 69 anni, due delle vittime. Sarebbe stata quest'ultima ad accendere la sigaretta che avrebbe dato poi origine al rogo: le fiamme avrebbero così pian piano bruciato materassi e coperte, sprigionando una colonna di fumo nero irrespirabile, fino ad arrivare a una bombola d’ossigeno. Un testimone, infatti, racconterà di aver sentito un forte rumore, come il boato di un'esplosione.

Leggi anche Incendio nella Rsa a Milano, oltre alla direttrice della struttura ci sono altri indagati

L'allarme lo lancia la compagna di stanza della donna, gravemente invalida: afferra la cornetta del telefono e, chiamando la reception all'ingresso, grida aiuto con tutta la forza che può. I pompieri arrivano pochi minuti dopo, e in poco tempo riescono a spegnere le fiamme. Le due donne della 605, però, sono ormai morte. Così come altre quattro vittime, intossicate dal fumo nero che ha invaso le scale e i corridoi della Casa per coniugi.

Le indagini della Procura di Milano

Le indagini della Procura di Milano, adesso, dovranno fare luce anche sulle eventuali responsabilità. Gli impianti di rilevazione dei fumi delle stanze, infatti, erano guasti da più di un anno, in attesa che partissero i lavori di manutenzione indetti tramite gara d'appalto dal Comune, proprietario della rsa di via dei Cinquecento: al loro posto, un custode addetto alle misure antincendio durante le ore notturne per pattugliare ben due strutture. "Da solo era impossibile", ha dichiarato l'uomo agli inquirenti. "Inoltre non avevamo le autorizzazioni per entrare nelle camere degli ospiti".

Per il momento, secondo quanto emerso, risultano indagate sei persone: si tratta di due dirigenti comunali (Michele Petrelli, direttore del Welfare di Palazzo Marino e Guido Gandino, responsabile dell'Area residenzialità che si occupa anche delle strutture di anziani e di persone con disabilità), la direttrice della casa di riposo Claudia Zerletti, il direttore generale della cooperativa Proges Giancarlo Anghinolfi, la presidente Michela Bolondi e la vice Francesca Corotti.