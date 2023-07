Incendio alla Casa di riposo per Coniugi di Milano: 6 morti e 81 ricoverati

Sono sei le persone che hanno perso la vita nell'incendio che ha colpito la Rsa Casa di riposo per Coniugi di Milano nella notte tra giovedì e venerdì 7 luglio. Due di queste, due donne di 56 e 87 anni, sono decedute a causa delle fiamme che hanno avvolto la loro camera. Le altre quattro, un uomo di 73 anni e tre donne di 75, 85 e 84 anni, sarebbero morte a causa dei fumi.

Le persone portate nei vari ospedali cittadini sono 81: due sono state trasportate in codice rosso, 14 in codice giallo e le altre in codice verde.