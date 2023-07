Da dove è partito il rogo nella casa di riposo a Milano: la dinamica dell’incendio Questa notte è esploso un incendio nella casa di riposo per coniugi che si trova in via dei Cinquecento a Milano e dove sono morte sei persone. Il rogo sembrerebbe essere partito dal materasso di una camera di letto al primo piano.

A cura di Ilaria Quattrone

Nella notte, intorno all'1.20, nella Casa di Riposo per Coniugi a Milano è esploso un incendio. Nel rogo, partito da una stanza della struttura di via dei Cinquecento, sono morte sei persone. Si tratta di cinque donne e un uomo. Si sono poi registrati più di 80 feriti. Due, i più gravi, sono ricoverati all'ospedale Policlinico. Nel frattempo i vigili del fuoco, insieme alla Procura, stanno svolgendo tutti i rilievi del caso per ricostruire l'esatta dinamica e accertare eventuali responsabilità.

L'incendio potrebbe essere partito da un letto al primo piano della Rsa

Gli inquirenti hanno infatti aperto un fascicolo per omicidio colposo plurimo. Dai primi rilievi sembrerebbe che il rogo si sia sviluppato dal letto di una stanza che si trova primo piano. Sembrerebbe infatti che proprio il materasso abbia i segni più evidenti delle fiamme. Le due donne, che dormivano all'interno, sono morte carbonizzate. Il rogo non ha coinvolto le altre stanze, ma il fumo inalato da alcuni ospiti ha causato la morte di altre quattro persone. Per la Procura non sembrerebbe esserci dolo nell'incendio: questo significa che è esclusa l'ipotesi che qualcuno lo abbia innescato volontariamente.

Ancora da accertare le cause dell'incendio nella casa di riposo

Resta però da capire cosa possa averlo generato: se si sia trattato di un malfunzionamento, un corto circuito o altro. Appena resisi conto del fumo, gli operatori sono riusciti a far evacuare l'intera struttura. Sembrerebbe che l'edificio non abbia riportato danni ingenti: ci sarebbero alcuni vetri rotti, ma nessun segno di fumo o fuliggine. In ogni caso, in attesa di saperne di più, gli ospiti che verranno dimessi dall'ospedale verranno trasferiti nella Rsa di via Dei Panigarola, di proprietà del Comune, e altri in un albergo.