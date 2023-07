Scoppia un incendio nella Casa di riposo per Coniugi di Milano: 6 morti e 81 ricoverati È scoppiato nella notte un incendio all’interno della Casa di riposo per Coniugi di Milano. Il bilancio è di 6 morti e 81 feriti, tre dei quali sono stati portati in ospedale in codice rosso.

A cura di Enrico Spaccini

La Rsa Casa di riposo dei Coniugi di Milano

Un incendio è scoppiato nella scorsa notte alla Rsa Casa di riposo per Coniugi di Milano. Stando alle prime informazioni, sei persone hanno perso la vita mentre altre 81 sono ferite (tre in modo grave). I vigili del fuoco sono intervenuti con quattro mezzi di soccorso avanzato e uno di coordinamento. Le ambulanze, invece, hanno dovuto trasportare feriti e intossicati nei vari ospedali cittadini. Non è ancora chiara l'origine dell'incendio, probabilmente scoppiato per cause accidentali.

Le vittime e le condizioni dei feriti

Due delle vittime (due donne di 56 e 87 anni) sarebbero decedute a causa delle fiamme mentre le altre (un uomo di 73 anni e tre donne di 75,85 e 84 anni) per intossicazione dal fumo che ha invaso il primo piano della struttura intorno alle 1:20. La struttura ora è in parte inagibile. Gli ospiti che non hanno subito conseguenze sono stati trasportati in un'altra casa di riposo.

In tutto sono state portate in ospedale 81 persone. Due di queste sono state portate via dalla struttura in codice rosso, 14 in codice giallo e le altre in codice verde.

Le indagini sulle cause e le conseguenze del rogo sono affidate alla polizia e al nucleo investigativo dei vigili del fuoco di Milano. La strada è stata chiusa al traffico in entrambe le direzioni.

La Casa di riposo per Coniugi

Gestita dalla cooperativa Proges, che controlla 300 strutture in 11 regioni, la Casa di riposo per Coniugi è dedicata all'accoglienza di anziani con vari livelli di non autosufficienza ma che non hanno bisogno di prestazioni ospedaliere.

Suddivisa in 12 nuclei, di cui due dedicati ai malati di Alzheimer, la Rsa è situata in un edificio di tre piani del 1920 in via dei Cinquecento nella zona sud a Milano. Adibita nel 1955, conta in totale 210 posti letto ma al momento dello scoppio dell'incendio gli ospiti erano 173.

Articolo in aggiornamento