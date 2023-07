Incendio nella Rsa di Milano, Sala: “Il Comune pagherà i funerali delle vittime e gli avvocati degli indagati” Il Sindaco di Milano ha annunciato di voler pagare le spese dei funerali delle sei vittime dell’incendio divampato il 7 luglio nella Rsa di Milano: quattro di loro erano senza familiari e nessuno potrebbe sostenere i costi.

A cura di Fabrizio Capecelatro

Il sindaco di Milano, Beppe Sala, ha annunciato che i funerali delle sei vittime dell'incendio divampato nella Rsa a Milano lo scorso 7 luglio saranno a carico del Comune. Una scelta determinata anche dal fatto che ben quattro di loro erano senza familiari e ricoverati in una residenza per anziani di proprietà della stessa amministrazione. Contestualmente il primo cittadino ha annunciato che i due dirigenti comunali attualmente indagati saranno difesi dall'avvocatura.

I funerali delle vittime della Rsa

A margine dell'inaugurazione di un market solidale di "Progetto Arca", Sala ha annunciato che il Comune di Milano si farà carico di pagare i funerali alle sei persone decedute durante l'incendio nella Casa di riposo dei coniugi. "Ci auguriamo – ha aggiunto il sindaco – che vengano fatti nello stesso giorno per tutte le vittime e quel giorno ovviamente sarà lutto cittadino".

La scelta, che appare encomiabile, è in parte anche determinata dal fatto che ben quattro delle vittime non avessero familiari che possono farsi carico di pagare le spese per le esequie e che questi erano anche affidati al Comune, che li aveva collocati nella residenza per anziani di sua proprietà, benché gestita da una società esterna.

I dirigenti difesi dall'avvocatura del Comune

Contestualmente Sala ha annunciato che i due dirigenti del Comune indagati dalla procura per l'incendio e, in particolare, per il malfunzionamento dell'impianto di rilevazione fumi, che in un anno e mezzo non era ancora stato riparato, "saranno supportati dalla nostra avvocatura per cercare di dimostrare le loro ragioni".

Il sindaco di Milano ha, però, voluto ribadire la sua posizione su quanto accaduto: "La magistratura indaghi e, come ho detto dal primo giorno, se ci sono colpe o responsabilità anche nostre subiremo le conseguenze. Mi aspetto che la magistratura adesso faccia il suo corso, non ho mai commentato il loro lavoro e conosco il senso del rispetto istituzionale e ci mancherebbe che nel mio ruolo mi lasciassi andare ai commenti.