Chi sono le sei vittime dell’incendio nella casa di riposo di Milano: erano tutti ospiti della Rsa Diffusi i nomi delle 6 vittime dell’incendio divampato nella Rsa di via dei Cinquecento a Milano: erano tutti ospiti della casa di riposo per coniugi. La procura indaga per omicidio colposo.

A cura di Fabrizio Capecelatro

Sono stati comunicati i nomi delle sei persone che sono morte nell'incendio divampato all'interno della casa di riposo per coniugi in via dei Cinquecento a Milano, nella notte fra giovedì 6 e venerdì 7 luglio. Si tratta di Nadia Rossi di 69 anni; Laura Blasek di 86 anni; Mikhail Duci di 73 anni; Anna Garzia di 85 anni; Loredana Labate di 84 anni e Paola Castoldi di 85 anni.

I nomi delle vittime dell'incendio a Milano

Incrociano i nominativi degli ospiti della residenza per anziani e quelli degli oltre 80 ricoverati in 15 diversi ospedali di Milano, è stato possibile ricostruire l'identità delle 6 vittime dell'incendio divampato nella casa di riposo per coniugi alle 1,20 di venerdì 7 luglio.

Le vittime, 5 donne e un uomo, erano tutti ospiti della Rsa. I loro nomi sono Nadia Rossi di 69 anni; Laura Blasek di 86 anni; Mikhail Duci di 73 anni; Anna Garzia di 85 anni; Loredana Labate di 84 anni e Paola Castoldi di 85 anni.

Prima di diffondere le loro generalità, la questura di Milano si è accertata di aver informato tutti i familiari in modo che nessuno potesse venire a saperlo direttamente dai giornali. Tuttavia in alcuni casi non è stato possibile rintracciare nessuno, perché alcuni degli ospiti risultano soli.

La cause della morte

La cause della morte saranno ovviamente da accertare con approfonditi esami autoptici, non a caso – secondo quanto riferito alla stampa dalla procuratrice aggiunta Tiziana Siciliano – che è intervenuta sul posto è già stata aperta un'inchiesta per omicidio colposo. "Si tratta – ha spiegato la Pm – di un atto dovuto per poter effettuare tutti gli accertamenti e le indagini".

Ma, dalle prime indiscrezioni emerse dal personale di soccorso, sembra che due donne siano morte carbonizzate, in quanto dormivano nella stanza in cui è divampato l'incendio. Si tratterebbe di Nadia Rossi e Laura Blasek. Le altre vittime, invece, sono morte per intossicazione dopo aver inalato il fumo fuoriuscito dall'incendio.