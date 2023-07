Incendio Rsa, Sala: “Non parlo, tutti noi possiamo essere oggetto di indagini” Nella giornata di oggi, lunedì 24 luglio, il sindaco Giuseppe Sala ha riferito in Consiglio Comunale a Milano sull’incendio che ha interessato la Casa per coniugi di Milano dove sono morti sei pazienti.

A cura di Ilaria Quattrone

Nella giornata di oggi, lunedì 24 luglio, il sindaco di Milano Giuseppe Sala ha riferito in Consiglio comunale relativamente all'incendio esploso lo scorso 7 luglio nella residenza Casa per Coniugi di proprietà del Comune, ma gestita dalla cooperativa Proges, dove sono morte sei persone. Al momento ci sono almeno quattro persone indagate tra dirigenti del Comune, il direttore generale della cooperativa e la direttrice della struttura.

Il bando per la gestione delle case di riposo del Comune

A fine marzo, ha spiegato Sala, sarà aggiudicata una nuova gara per la gestione delle case di riposo di proprietà del Comune di Milano. Saranno quindi individuati altri gestori delle strutture comunali. Nel nuovo bando, le concessioni dureranno 20-25 anni. Sarà prevista che la manutenzione ordinaria e straordinaria, l'efficientamento energetico, il piano di sostituzione arredi sarà a carico del concessionario. La concessione (che era scaduto il 30 giugno 2021), ha spiegato il primo cittadino, è stata prorogata fino al 31 dicembre 2023.

Per la manutenzione straordinaria, inoltre, saranno previsti investimenti nel Programma Triennale delle opere pubbliche con due appalti specifici. "Il tema della sicurezza degli edifici pubblici, soprattutto rispetto alla prevenzione degli incendi, è un tema enorme, assai complesso", precisa il primo cittadino.

Il sindaco ha voluto inoltre ringraziare le forze dell'ordine: "La più sentita riconoscenza a chi si è prodigato nelle ore e nei giorni successivi agli avvenimenti, a partire dai Vigili del Fuoco e dalle Forze dell'Ordine intervenute prontamente".

La Procura assegna a un ingegnere la consulenza sulle cause del rogo

Nel frattempo la Procura di Milano ha assegnato all'ingegnere Davide Luraschi, docente del Politecnico del capoluogo meneghino ed esperto nella sicurezza antincendi, l'incarico per svolgere una consulenza sulle cause del rogo. Saranno verificate le misure adottate dalla casa di cura, "a seguito del guasto all'impianto di rilevazione fumi", e i materiali usati nelle stanze. L'esperto avrà un termine di almeno novanta giorni per stilare la sua relazione. L'incarico è stato affidato in presenza dei legali degli indagati che hanno potuto nominare i propri consulenti.

"Sono in corso le indagini giudiziarie e abbiamo l'obbligo, anzi il dovere, di favorirne il pieno svolgimento, dando altresì la massima disponibilità a collaborare alle autorità inquirenti. Suggerisco a tutti estrema cautela nell'esprimere o anticipare giudizi, pareri e suggerire responsabilità", ha affermato il primo cittadino che specifica come le analisi e le perizie della Procura di Milano siano fondamentali per comprendere quanto accaduto.

"Personalmente sento che mi riguarda appieno e quindi non mi permetterò di esprimere giudizi o di soffermarmi su particolari che possono essere oggetto di indagini. Se qualcuno intende non attenersi a questo codice di comportamento è libero di farlo. Io non lo farò", afferma Sala che lancia un appello al Governo chiedendo di non "essere lasciati soli".

"Non è solo una questione di soldi ma un tema molto più complesso. Per il patrimonio non a norma che si fa? La storia di queste strutture è stata di dilazioni che risalgono anche a tempo fa", precisa ancora sostenendo che il Comune non sta chiedendo fondi: "chiediamo dialogo e certezza su quello che c'è da fare perché se la legge cambia senza fare una riflessione su quello che si può fare è un problema".