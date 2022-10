Incendio dentro un palazzo Aler in via Lorenteggio a Milano: morto un uomo Un uomo disabile di 77 anni è morto nell’incendio che si è sviluppato al piano terra di un condominio Aler di via Lorenteggio 183, a Milano.

Le fiamme hanno avvolto tutto l'appartamento, e per l'inquilino che era all'interno non c'è stato niente da fare. È morto nell'incendio che si è sviluppato al piano terra del condominio Aler di via Lorenteggio 183, periferia Ovest di Milano, un uomo di 77 anni, disabile. Intrappolato nel rogo che è esploso dentro le mura di casa.

Secondo le prime informazioni nell'appartamento c'era anche un 30enne, immediatamente soccorso dai sanitari del 118.

Sul posto si sono recate quattro squadre dei Vigili del fuoco.

