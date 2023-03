Incendio dentro un palazzo a Rozzano: sei persone intossicate e portate in ospedale Intorno alle ore 16 e 10 circa è improvvisamente scoppiato un incendio sulla terrazza di un appartamento al penultimo e quinto piano di una palazzina in via Curiel a Rozzano. Sei in totale le persone trasportate in ospedale.

È accaduto a Rozzano, hinterland a Sud di Milano, in via Eugenio Curiel. Intorno alle ore 16 e 10 circa, è improvvisamente scoppiato un incendio sulla terrazza di un appartamento al penultimo e quinto piano di una palazzina. Sei, in totale, le persone intossicate.

Le fiamme sono state spente dai pompieri, intervenuti con cinque squadre. I vigili, inoltre, hanno successivamente evacuato le persone presenti al piano.

Tre le persone trasportate al vicino ospedale Humanitas (due in giallo e una in verde) e 3 quelle dirette all'ospedale di Melegnano (una in codice giallo e due in verde). Sul posto si sono recati anche il 118 e la polizia locale.

L'incendio delle baracche a Rozzano

Una notizia giunta non molte ore dopo a quella accaduta sempre a Rozzano, in via Pavese: qui, nel pomeriggio di sabato 4 marzo, alcune baracche hanno preso fuoco, uccidendo un uomo e riducendo in fin di vita una donna di 52 anni.

Dramma della disperazione, quello delle due vite bruciate ai margini del paese e non solo. La baracca, infatti, era nascosta in un boschetto a bordo strada: lì dentro vivevano e si nascondevano da tempo le due vittime del rogo, avvistate nei giorni scorsi mentre chiedevano l'elemosina davanti a ospedali e supermercati, all'interno di una capanna realizzata con materiali di fortuna recuperati nelle discariche. Tra cui sei bombole del gas, che avrebbero innescato l'incendio fatale.