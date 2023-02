Scoppia un incendio in un palazzo di 5 piani: gravi danni alla struttura e 9 persone intossicate Nove persone sono rimaste intossicate nell’incendio scoppiato al civico 25 di via Perugino a Parabiago, nel Milanese. I vigli del fuoco hanno lavorato quasi 5 ore per spegnere le fiamme. Il palazzo sembra aver riportato seri danni strutturali.

A cura di Enrico Spaccini

Foto di repertorio

Un palazzo di cinque piani è stato evacuato nella notte dai vigili del fuoco. In un'abitazione al terzo piano, infatti, era scoppiato un incendio per cause ancora da accertare. Il rogo è divampato intorno alla mezzanotte tra domenica e lunedì 6 gennaio al civico 25 di via Perugino a Parabiago, nel Milanese.

Il lavoro dei pompieri, arrivati sul posto con otto mezzi, è terminato cinque ore più tardi, quando ormai era quasi l'alba. Dalle prime informazioni, sembra che il condominio abbia riportato gravi danni alla struttura, coinvolgendo anche le abitazioni vicine. Per quanto riguarda i residenti, sono state registrate nove persone che sono rimaste intossicate dai fumi sprigionati dalle fiamme. Le loro condizioni, però, non desterebbero particolare preoccupazione.

L'incendio alla Cooperativa di via Casoria

Due giorni fa un incendio è scoppiato in un centro disabili di Milano. Le fiamme si sono sviluppate in un capannone, dove viene depositato materiale agricolo, nei locali della società Cooperativa sociale di Solidarietà A.R.L. Onlus di via Casoria 50. A Fanpage.it il vice presidente della Cooperativa, Andrea Brizzolari, ha confermato che "nessuno si è fatto male".

Il centro è frequentato da circa 200 persone al giorno, di queste una trentina viva negli appartamenti adiacenti alla cascina andata a fuoco. L'intervento tempestivo dei soccorsi, arrivati con sei squadre di vigili del fuoco, ha permesso di spegnere in fretta l'incendio e di non far evacuare nessuno dei presenti. Tutto si è risolto nella stessa mattinata del 4 febbraio, nonostante piccoli focolai hanno tenuto impegnati i pompieri fino al pomeriggio.