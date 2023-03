Bruciano le cantine di un palazzo, due persone rimangono bloccate all’interno: un ferito Due persone sono rimaste bloccate nel palazzo mentre le cantine stavano bruciando. Una è stata trasportata in ospedale in codice giallo perché intossicata dal fumo.

A cura di Enrico Spaccini

Foto di repertorio

L'allarme è scattato intorno alle 21 di ieri sera, mercoledì 1 marzo. L'intera palazzina a tre piani di via Pedretti 49 a Cusano Milanino, nella Città Metropolitana di Milano, è stata evacuata. Quasi tutti i residenti che si trovavano all'interno sono riuscite a fuggire dalle fiamme che stavano bruciando le cantine. Due persone, invece, sono rimaste bloccate all'interno del condominio: una persona con disabilità, che è stata assistita per tutta la durata delle operazioni da un vigile del fuoco, e un'altra persona che è stata poi trasportata all'ospedale Niguarda in codice giallo.

L'intervento dei vigili del fuoco e il fumo che ha invaso l'edificio

Sul posto sono intervenute quattro squadre del comando provinciale dei vigili del fuoco di Milano. L'incendio ha devastato le cantine del palazzo, ma i pompieri sono riusciti a domare le fiamme prima che queste si propagassero per l'intero edificio.

Il fumo, invece, non è stato possibile arginarlo: ha invaso i tre piani, causando l'intossicazione di una persona che era rimasta bloccata nella sua abitazione. È l'unica per la quale è stato necessario il trasporto al pronto soccorso. Non sono ancora note le cause dell'incendio.

L'uomo ustionato in cucina e il gatto intossicato

A Cornaredo, invece, pochi giorni fa i vigili del fuoco sono dovuti intervenire per un incendio scoppiato nella cucina di un appartamento al settimo piano di un condominio. Dopo aver spento le fiamme, un uomo di 45 anni che si trovava in casa è stato soccorso perché rimasto ustionato. Poco dopo, si è scoperto che con lui vive un gatto che per via del fumo era rimasto intossicato. I vigili del fuoco hanno dovuto eseguire le manovre di rianimazione sull'animale.