Scoppia un incendio in un palazzo di otto piani: un uomo si getta dalla finestra per scappare dalle fiamme Nella serata di ieri martedì 17 gennaio una palazzina di 8 piani in via Cavezzali 11 a Milano è andata a fuoco: uno dei residenti per lo spavento si è lanciato dalla finestra.

Altro incendio in pochi giorni a Milano. Nella serata di ieri martedì 17 gennaio ad andare a fuoco è stata una palazzina di 8 piani in via Cavezzali 11 a Milano. Stando alle prime informazioni le fiamme sono divampate verso le 22 da un appartamento del terzo piano: l'edificio è abitato soprattutto da persone senza fissa dimora. Tutte le persone sono corse fuori in strada: un uomo però, preso molto probabilmente dal panico, si è lanciato dalla finestra.

L'uomo non è in pericolo di vita

Sul posto sono subito arrivati i vigili del fuoco con sei mezzi e i sanitari e medici del 118: le persone sono state fatte evacuare mentre l'uomo caduto dalla finestra è stato immediatamente soccorso. Dalle prime informazioni non sembrerebbe in pericolo di vita: è stato trasportato in codice giallo all'0spedale Niguarda di Milano.

Edifico storico prende fuoco a Milano

Nella stessa giornata di ieri a bruciare era stato lo storico palazzo di cinque piani in via Manzoni all'angolo con piazza Cavour, a Milano. Una volta sul posto i vigili del fuoco hanno subito evacuato tutti i piani: sono 20 le persone che all'alba sono state costrette a uscire in strada, tra queste anche una bimba di quattro anni. Per nessuna di queste persone è stato necessario il ricovero in ospedale.

All'interno, oltre agli appartamenti, si trovano le gallerie d'arte e uffici, tra cui la nota casa d'aste Sotheby's. Si tratta infatti di un edificio dell'800. Fortunatamente i danni non sono stati gravissimi.