A fuoco alcune baracche a Rozzano: un morto e una donna ustionata Verso le 21.30 di oggi sabato 4 marzo alcune baracche hanno preso fuoco a Rozzano, alle porte di Milano. Una persona è morta mentre una donna è rimasta ustionata.

A cura di Giorgia Venturini

Tragedia in via Pavese a Rozzano, alle porte di Milano. Verso le 21.30 di oggi sabato 4 marzo alcune baracche hanno preso fuoco. Purtroppo le fiamme non hanno lasciato via di fuga per una persona che è morta carbonizzata. Una donna invece è rimasta ustionata, non è ancora chiaro se è in pericolo di vita. Sul posto si sono precipitati i vigili del fuoco e i sanitari del 118.

Al momento non sono chiare le cause del rogo così come le generalità della persona deceduta. La donna rimasta ferita ha 52 anni, è stata trasportata in codice giallo all'ospedale Niguarda di Milano.