Violenta esplosione in un deposito di roulotte e baracche a Desio: morti 4 cani nell'incendio È scoppiato un violento incendio in un'area utilizzata come deposito e sede di alcune roulotte e baracche nei pressi di Desio (Monza e della Brianza). Nell'esplosione hanno perso la vita 4 cani. Secondo i primi accertamenti, la causa dell'incendio potrebbe essere collegata al violento temporale di ieri.

A cura di Giulia Ghirardi

Nel corso di ieri pomeriggio, giovedì 3 luglio, è scoppiato un violento incendio nei pressi di Desio, in provincia di Monza e della Brianza. Nell'esplosione hanno perso la vita 4 cani.

Secondo le informazioni disponibili sino a questo momento, l'incendio si sarebbe verificato in via dei Boschi, all’interno di un’area utilizzata come deposito e sede di alcune roulotte e baracche. L’allarme è stato lanciato intorno alle ore 18.30 di ieri, quando una delle roulotte avrebbe preso fuoco a causa dell’esplosione di una bombola di gas. In breve tempo, le fiamme si sarebbero però propagate anche nella zona circostante a causa dei materiali di scarto presenti nell’area.

Insieme alla polizia locale, all’autopompa serbatoio e a due autobotti, sul posto sono intervenute tre squadre dei vigili del fuoco di Monza che hanno identificato i resti di diverse cucce all’interno delle strutture distrutte dall'incendio e, secondo i primi accertamenti, quattro cani avrebbero perso la vita nelle fiamme.

Secondo una prima ricostruzione, l’origine dell’incendio potrebbe essere collegata al violento temporale che ha interessato il Comune: l’esplosione della bombola potrebbe essere stata causata da un fulmine o da un cortocircuito causato dall’umidità.