Incendio a Bedizzole, palazzina avvolta dalle fiamme: sul posto cinque squadre dei vigili del fuoco Un vasto incendio sta devastando una palazzina a Bedizzole (Brescia): il rogo sta interessando una decina di appartamenti. Non si registrano feriti.

A cura di Ilaria Quattrone

L’incendio nella palazzina (Fonte: Pier Rossi Facebook)

È esploso un incendio in una palazzina a Bedizzole, comune in provincia di Brescia. Le immagini mostrano l'intero edificio avvolto dalle fiamme. Per il momento non sembrerebbero esserci né feriti né persone intossicate. Le famiglie che vivono nella struttura sono state fatte evacuare: diverse squadre dei vigili del fuoco sono all'opera per spegnere il rogo. Per il momento non si conoscono le dinamiche.

Non si registrano né feriti né intossicati

L'incendio sta coinvolgendo una struttura di via Desio. Secondo le prime informazioni ottenute, sembrerebbe che in totale siano coinvolti una decina di appartamenti. Una trentina di persone, stando a quanto riportato dal quotidiano "Il Giornale di Brescia", stanno seguendo le operazioni di messa in sicurezza. Sul posto sono state inviate cinque squadre dei vigili del fuoco. Dalle immagini postate sul gruppo Facebook "Bedizzole segnala che", si nota un'enorme colonna di fumo. Dopo che saranno spente le fiamme, saranno svolti tutti i rilievi per cercare di ricostruire alla dinamica e soprattutto se si sia trattato di un incidente o vi siano responsabilità terze.

A Costa Masnaga, azienda distrutta da un incendio

Solo alcuni giorni fa un altro incendio ha devastato un'azienda che produce tessuti per arredamenti di Costa Masnaga (Lecco). Anche in questo caso non si sono registrati feriti. All'interno della struttura si trovavano degli operai che stavano installando e montando un macchinario. Tutti sono stati fatti evacuare dei vigili del fuoco. Il rogo ha però fatto crollare il tetto della ditta. Per il momento non si conoscono le cause.