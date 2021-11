Costa Masnaga, incendio distrugge uno stabilimento: evacuati tutti i dipendenti, stanno bene Un incendio di grosse dimensioni ha distrutto uno stabilimento a Costa Masnaga, nel Lecchese. Le fiamme sono divampate durante il montaggio di un nuovo macchinario. Tutti salvi i dipendenti dell’azienda.

Un enorme incendio ha devastato un'azienda di Costa Masnaga, in provincia di Lecco, sprigionando fumi neri che hanno dato origine ad una colonna densa visibile a chilometri di distanza. L'allarme è scattato nella mattinata di oggi e la macchina dei soccorsi si è immediatamente messa in moto per arginare il rogo e limitare i danni alle cose e alle persone.

Incendio devasta uno stabilimento a Costa Masnaga

Secondo quanto riporto da Il Giorno, l'incendio è divampato nell'azienda, uno stabilimento che produce tessuti per arredamenti, mentre alcuni operai stavano installando e montando un nuovo macchinario. Sul posto sono velocemente intervenuti i vigili del fuoco con tutte le unità e i mezzi a loro disposizione, oltre al personale sanitario del 118 inviato dall'Azienda regionale emergenza urgenza della Lombardia. Fortunatamente, stando a un primo report, non si registrano feriti o intossicati. Tutti i dipendenti dello stabilimento sono stati fatti evacuare raggiungendo un punto di sicurezza dove sono stati radunati.

Danni ingenti: crollato il tetto dell'azienda

Evacuati anche tutti i lavoratori e i residenti delle zone limitrofe per timore che i gas potessero intossicare qualcuno e le fiamme potessero spandersi fino ai loro luoghi di lavoro o di casa. A domare il rogo ci hanno pensato i vigili del fuoco che solo nel primo pomeriggio sono riusciti a tenere sotto controllo le fiamme fino a spegnere i vari focolai nati dall'incendio principale. I danni accumulatisi sono ingenti: il tetto dell'azienda che sovrasta il corpo principale dello stabilimento è crollato. Il calcolo effettivo verrà effettuato nei prossimi giorni.