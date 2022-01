Incendio in un palazzo a Venegono Superiore: i vigili del fuoco salvano sette persone Incendio nella notte tra sabato e domenica a Venegono Superiore, nel Varesotto: i vigili del fuoco hanno salvato sette persone rimaste intrappolate in una palazzina.

A cura di Francesco Loiacono

Paura nella notte tra sabato e domenica a Venegono Superiore, cittadina in provincia di Varese. Un incendio è divampato per cause da accertare in una palazzina in cui viveva una famiglia composta da sette persone. Il fumo ha in poco tempo invaso l'edificio, rendendo impossibile per i componenti del nucleo famigliare abbandonare l'abitazione utilizzando le consuete uscite. L'intervento dei vigili del fuoco si è rivelato provvidenziale: i pompieri sono giunti nel luogo del rogo, in via Alessandro Manzoni, a bordo di sei automezzi tra cui anche un'autoscala. A quel punto i vigili del fuoco hanno invitato tutta la famiglia a radunarsi sul balcone e l'hanno raggiunta proprio mediante l'autoscala, portando in salvo una persona alla volta tutti i componenti della famiglia, tra cui vi era anche un ragazzino.

In corso le indagini per accertare le cause dell'incendio

Nessuno ha riportato conseguenze, a parte ovviamente lo spavento per il pericolo corso proprio nel cuore della notte. Non è ancora chiaro cosa abbia provocato l'incendio, anche se si ipotizza che possa essersi trattato di un cortocircuito. Il rogo, partito da un appartamento al primo piano, ha reso completamente inagibile la palazzina e la famiglia ha dovuto trovare ospitalità da amici e parenti per trascorrere il resto della notte e anche i giorni seguenti. L'incendio e le seguenti concitate operazioni di soccorso da parte dei vigili del fuoco, intervenuti con due fuoristrada, un'autopompa, un'autobotte e un carro aria, oltre all'autoscala, hanno comprensibilmente movimentato la notte di tutti i residenti della zona, un quartiere residenziale lungo la strada che porta nella vicina cittadina di Tradate.