Incendio in un palazzo di 6 piani a Vigevano, persone intrappolate: evacuate 18 famiglie Incendio in un palazzo di sei piani a Vigevano, nel Pavese: 18 famiglie evacuate dai vigili del fuoco, una quindicina le persone intossicate.

A cura di Francesco Loiacono

Incendio a Vigevano (foto Vigili del fuoco)

Paura nella serata di ieri, lunedì 3 gennaio, a Vigevano, in provincia di Pavia. Un incendio è divampato all'interno delle cantine di un palazzo di sei piani in viale Montegrappa, alla periferia di Vigevano. L'intero condominio è stato in pochi minuti invaso dal fumo e diverse persone, soprattutto quelle che si trovavano ai piani alti, sono rimaste intrappolate. L'intervento dei vigili del fuoco si è rivelato provvidenziale: i pompieri hanno fatto evacuare le 18 famiglie che si trovavano nello stabile, utilizzando l'autoscala per mettere in salvo gli inquilini che si trovavano ai piani alti del palazzo. L'intervento dei vigili del fuoco è durato dalla sera alle prime ore della notte: l'incendio è poi stato domato.

Non sono chiare le cause del rogo

Non sono ancora chiare le cause del rogo, che è divampato nelle cantine dello stabile. Il fumo è poi salito fino ai piani superiori, rendendo impossibile per gli inquilini lasciare il palazzo. Grazie all'intervento tempestivo dei pompieri, giunti con diverse squadre dai distaccamenti di Pavia e Milano, nessuno tra gli abitanti dello stabile ha riportato serie conseguenze: oltre al comprensibile spavento, alcuni degli inquilini hanno fatto ricorso alle cure dei soccorritori del 118 per sintomi riconducibili ad intossicazione dal fumo.