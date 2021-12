Evacuato un palazzo a Milano: segnalata una fuga di gas in strada È stata registrata una fuga di gas in un palazzo di Milano: sono state fatte evacuare cinquanta persone, poche ore dopo l’allarme è rientrato.

A cura di Ilaria Quattrone

(Immagine di repertorio)

È stato fatto evacuare un palazzo di quattro piani a Milano. Stando a quanto confermato a Fanpage.it nella giornata di oggi, martedì 14 dicembre, i residenti dell'edificio al civico 60 di viale Suzzani in zona Niguarda sono stati fatti uscire per una fuga di gas. Gli accertamenti hanno poi permesso di scoprire che la perdita era in un tubo sotto al manto stradale. Dopo aver ripristinato il tutto, l'emergenza è rientrata e le persone sono potute rientrare in casa.

Sul posto anche l'azienda del gas

Alle 8.01 di questa mattina, alcuni cittadini hanno chiamato il numero unico delle emergenze 112 segnalando un forte odore di gas. I vigili del fuoco sono intervenuti sul posto con un mezzo proveniente da Sesto San Giovanni, tre mezzi da viale Messina e un mezzo della Nbcr che possiede tutti i sistemi di rilevazione necessari per questi casi. Sono state fatte uscire le persone – circa cinquanta condomini – ed è stata chiusa la conduttura. A prendersi cura dei residenti c'era anche la Protezione civile. Sul posto è arrivata anche l'azienda del gas che ha trovato la conduttura in cui c'era la perdita. L'allarme è poi rientrato alle 11.30.

A novembre un'altra fuga di gas in un altro palazzo

Poco più di un mese fa, sempre a Milano, è stata registrata un'altra fuga di gas in un palazzo in via Valparaiso. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, la polizia locale e la protezione civile. La fuga arrivata da un cantiere vicino. I cittadini hanno avvertito il forte odore di gas e hanno dato l'allarme. Dopodiché sono stati fatti evacuare tutti i residenti e sono iniziate le verifiche. Dopo alcune ore, l'allarme è rientrato e sono fatti tornare in casa.