“Violenze brutali” sulla studentessa Erasmus violentata a Milano: si cercano i 4 aggressori in fuga

Una studentessa in Erasmus a Milano ha subito una violenza sessuale di gruppo “brutale” al termine di una serata trascorsa in discoteca. Gli investigatori stanno analizzando le immagini delle telecamere per identificare i 4 aggressori in fuga.

La discoteca dove gli uomini hanno avvicinato la ragazza Erasmus prima della violenza

"Violenze brutali". Così gli inquirenti hanno definito l'aggressione che è stata costretta a subire la studentessa spagnola di vent'anni, a Milano con il progetto Erasmus, stuprata da quattro uomini nella notte tra il 22 e il 23 maggio scorso dopo una serata trascorsa in discoteca.

Secondo quanto appreso da Fanpage.it, gli investigatori sarebbero nel pieno dell'attività investigativa: starebbero analizzando le immagini delle telecamere di sorveglianza, i riscontri scientifici e i tabulati telefonici per identificare i 4 aggressori in fuga.

Dalla violenza alle indagini

Secondo quanto ricostruito fino a questo momento dagli agenti della squadra mobile della polizia, coordinati dalle pm Letizia Mannella, a capo del pool di contrasto ai reati sessuali, e Rosaria Stagnaro, la 20enne ha subito una violenza di gruppo al termine di una serata trascorsa alla discoteca The Beach in via Corelli, alla periferia est del capoluogo lombardo.

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In due, in particolare, l'avrebbero agganciata all'interno del locale e poi all'esterno l'avrebbero trascinata in un luogo appartato. Poi, sarebbero arrivati altri due uomini, chiamati dai primi, e gli abusi – definiti "brutali" dagli investigatori – sarebbero proseguiti all'interno di un'auto. La ragazza, subito dopo le violenze, accompagnata da un'amica, si è recata in taxi in ospedale – alla clinica specializzata Mangiagalli – dove le violenze sono state accertate, e poi in Questura a denunciare.

Sul caso è stato attivato il "codice rosso" ed è stato aperto un fascicolo, al momento a carico di ignoti, coordinato dal pool di contrasto ai reati sessuali, guidato dalla pm Letizia Mannella. La ventenne, ascoltata a verbale per ricostruire gli abusi subiti, ha cercato di fornire dettagli utili sugli stupratori. Successivamente, la 20enne è rientrata in Spagna dalla sua famiglia.