Incendio nella notte al Policlinico di Milano: evacuato un intero reparto Questa notte è esploso un incendio in un padiglione dell’ospedale Policlinico di Milano: sul posto sono intervenute diverse squadre di pompieri che hanno messo in sicurezza i pazienti e il personale sanitario presente.

A cura di Ilaria Quattrone

Incendio nell'ospedale Policlinico di Milano. Le fiamme hanno iniziato a divampare questa notte, giovedì 6 gennaio. Il rogo, in base alle informazioni ottenute da Fanpage.it, è partito nel padiglione De Palo. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco con diverse squadre. Fortunatamente non si sono registrati feriti né persone intossicate. Per il momento, sempre secondo quanto appreso da Fanpage.it, non si conoscono le cause che hanno innescato il rogo.

Non si conoscono le cause del rogo

L'allarme ai vigili del fuoco è arrivato intorno alle 3 di notte. Alle 3.16 sono intervenute sette squadre di pompieri. Come da procedura, sono stati evacuati tutti i pazienti e il personale sanitario presente. L'incendio potrebbe essere stato innescato da un malfunzionamento o potrebbe anche essere di natura dolosa. Per comprenderlo, una volta concluse le operazioni di messa in sicurezza, i vigili del fuoco hanno svolto tutti i rilievi necessari per ricostruire la dinamica.

Vigevano, incendio in una palazzina: evacuate 18 famiglie

Solo alcuni giorni fa, lunedì 3 gennaio, si è verificato un altro incendio a Vigevano (Pavia). Le fiamme sono partite dalle cantine per poi avvolgere tutto l'edificio. I vigili del fuoco, le squadre sono arrivate dai distaccamenti di Pavia e Milano, hanno fatto evacuare tutte le famiglie che si trovavano all'interno del palazzo. È stata anche utilizzata l'autoscala per mettere in salvo gli inquilini che si trovano ai piani più alti. Alcuni inquilini sono stati trasferiti in ospedale perché intossicati dal fumo, fortunatamente non si sono registrati gravi feriti.