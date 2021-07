in foto: Immagine di repertorio

Un ragazzo di 25 anni è stato rapinato la notte scorsa a Milano da una banda di minorenni che gli hanno puntato il coltello per farsi consegnare smartphone e denaro. L'aggressione è andata in scena in via Leonardo da Vinci.

Verso la mezzanotte, come raccontato dalla vittima agli agenti di polizia, il ragazzo si trovava alla fermata Piola della linea verde della metropolitana quando ha notato il gruppo di ragazzi visibilmente alterato. Per questo motivo, ha cercato di evitarli, cambiando strada. I quattro, però, se ne sono accorti e l'hanno seguito fino a quando non sono riusciti a fermarlo per minacciarlo con la lama e farsi consegnare la refurtiva. Poi, si sono dileguati. Il 25enne allora ha allertato le forze dell'ordine. Dopo la sua testimonianza, gli agenti del Commissariato Monforte si sono messi sulle tracce del gruppo ritrovandolo poco dopo. I quattro si erano già sbarazzati del coltello ma avevano il cellulare della vittima. A finire in manette sono stati tre ragazzi minorenni e un diciannovenne. Dopo l'arresto, i poliziotti hanno provveduto a riconsegnare al 25enne i suoi effetti personali.

Diciassettenne minaccia e rapina due coetanei, arrestato

Lo scorso 25 giugno un ragazzo di 17 anni è stato arrestato per aver minacciato e rapinato altri due minorenni fuori dall'Esselunga di San Giuliano Milanese. La rapina era andata in scena il 15 febbraio. Secondo quanto riportato, la misura di custodia cautelare è stata emessa dal Tribunale dei minorenni di Milano e le forze dell'ordine sono ancora alla ricerca del complice del 17enne. I carabinieri che hanno indagato sulla vicenda hanno verificato che l'autore della rapina, residente a San Giuliano, si era fatto consegnare una borsa a tracolla griffata e un cellulare per un valore totale di 1.400 euro. Il giovane, identificato, è stato riconosciuto dalle sue vittime.