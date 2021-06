Aveva avvicinato due ragazzini fuori dal supermercato Esselunga di San Giuliano Milanese e gli aveva derubati, servendosi dell'aiuto di un complice, sotto la minaccia di un coltello. I fatti risalgono allo scorso 15 febbraio, ma oggi venerdì 25 giugno per il 17enne autore del reato è arriva l'esecuzione dell'ordinanza cautelare in comunità per il reato di rapina. La misura è stata emessa dal Tribunale dei minorenni di Milano solo per uno dei due rapinatori, il complice invece non è ancora stato identificato.

Il 17enne aveva minacciato le sue vittime con un coltello

Stando a quanto ricostruito dai militari, il 17enne, italiano e residente a San Giuliano milanese, aveva deciso di mettere a segno il colpo ai danni delle due vittime. Li aveva minacciati con un coltello e si era fatto consegnare una borsa a tracolla, di una nota marca di lusso, e un telefono cellulare per un valore complessivo di 1.400 euro. I rapinatori poi si erano dati subito alla fuga. La indagini scattate immediatamente dai carabinieri hanno permesso di identificare il giovane, riconosciuto poi successivamente anche dalle due vittime. Così per lui è scattato l'arresto: è stato trasferito presso la comunità per minori, come è stato disposto dall'autorità giudiziaria.

A febbraio altri minori arrestati per rapina

Lo scorso febbraio la polizia di Milano aveva arrestato altri quattro ragazzi di età compresa tra 15 e 16 anni sempre con l'accusa di aver commesso diverse rapine ai danni di coetanei. I quattro, tre dei quali sono finiti in comunità e uno nel carcere minorile Beccaria, facevano parte di una baby gang che da diversi mesi terrorizzava i ragazzini che frequentavano il parco don Luigi Giussani, ex parco Solari, nell'omonima zona della città. In tutto avevano messo a segno dieci colpi.