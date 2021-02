in foto: (Immagine di repertorio)

Quattro ragazzi di età compresa tra 15 e 16 anni sono stati arrestati dalla polizia di Stato a Milano con l'accusa di aver commesso diverse rapine ai danni di coetanei. I quattro, tre dei quali sono finiti in comunità e uno nel carcere minorile Beccaria, facevano parte di una baby gang che da diversi mesi terrorizzava i ragazzini che frequentavano il parco don Luigi Giussani, ex parco Solari, nell'omonima zona della città.

Avvicinavano le vittime con una scusa: poi i pestaggi e le rapine

I quattro arrestati, stando alle indagini del commissariato Porta Genova, avrebbero commesso oltre dieci rapine, caratterizzate per la particolare violenza. Il loro modo di agire era sempre lo stesso: avvicinavano in gruppi i loro coetanei con la scusa di una sigaretta o di qualche euro in prestito, poi li picchiavano e li rapinavano dei cellulari, dei pochi soldi e anche di capi di abbigliamento firmati o delle biciclette.

Le indagini proseguono: si cercano altri responsabili

Le indagini hanno permesso di individuare finora come autori delle rapine i quattro arrestati – due italiani, un cingalese e un salvadoregno – per i quali il giudice per le indagini preliminari del tribunale dei minori ha emesso un'ordinanza di custodia cautelare. Ma l'inchiesta prosegue per accertare eventuali responsabilità di altri ragazzini che potrebbero aver partecipato alle rapine. Il gruppo di rapinatori stando a quanto ricostruito proveniva da altre zone di Milano. Il loro "terreno di caccia" era diventato l'ex parco Solari, che ormai negli ultimi mesi veniva evitato dai ragazzini per il timore di essere rapinati dalla baby gang.