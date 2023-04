In migliaia alla manifestazione del 25 aprile a Milano: Elly Schlein partecipa al corteo Dalla festa della Liberazione Beppe Sala si rivolge a Giorgia Meloni: “Dica chiaramente che è antifascista”. Poi parte il corteo per il centro di Milano.

A cura di Fabrizio Capecelatro

In migliaia sono scesi in piazza a Milano per la tradizionale manifestazione del 25 aprile, che celebra la festa della Liberazione. Oltre al sindaco Beppe Sala, al presidente nazionale dell'Associazione Nazionale Partigiani Gianfranco Pagliarulo, quest'anno prende parte al corteo anche la nuova segretaria del Partito democratico, Elly Schlein.

Elly Shlein in corteo a Milano

La segretaria del Pd è arrivata in compagnia di Pierfrancesco Majorino, già candidato della coalizione di centrosinistra alle scorse elezioni regionali e attualmente capogruppo in Consiglio regionale.

Schlein si è presentata con un fazzoletto rosso al collo ed è stata accolta dagli applausi dei suoi sostenitori, poi si è andata a posizionare davanti al carro del Pd, insieme a Sandro Ruotolo, Emanuele Fiano e altri esponenti del partito.

Beppe Sala: "Meloni dica che è antifascista"

Poco prima che il corteo iniziasse a sfilare, il sindaco di Milano ha rilasciato qualche breve dichiarazione alla stampa. Sala si è rivolto direttamente alla premier Giorgia Meloni.

"Meloni – ha detto Sala – in alcune occasioni pubblicamente ha mostrato una faccia decisa, ha urlato certe parole e certi slogan e quello che dovrebbe fare è mettere la faccia e dire con chiarezza e in maniera definitiva: ‘Siamo antifascisti'".

Il Presidente delle Regione, Attilio Fontana, ha invece preferito partecipare alle celebrazioni della Liberazione nella sua città, Varese. E sui social ha scritto: "Il 25 Aprile è una giornata di festa per tutti gli italiani, una giornata di unità.