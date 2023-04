Manifestazione 25 aprile a Milano: percorso del corteo, strade e metro chiuse Per la Festa della Liberazione a Milano è previsto un corteo che partirà dai Bastioni di Porta Venezia alle 14.30 per arrivare alle 15.30 in Piazza Duomo. Tra i presenti ci saranno il sindaco Giuseppe Sala. L’Azienda trasporti milanesi ha fatto sapere che ci saranno dei cambiamenti alla viabilità.

A cura di Ilaria Quattrone

Per la Festa della Liberazione, il 25 aprile, a Milano è previsto un corteo che partirà dai Bastioni di Porta Venezia alle 14.30 per arrivare alle 15.30 in Piazza Duomo. Tra i presenti ci saranno il sindaco Giuseppe Sala, il segretario generale Cisl Luigi Sbarra, la presidente dell'Associazione nazionale partigiani cristiani Maria Pia Garavaglia, la studentessa Farida Elashwal, il presidente nazionale Aned Dario Venegoni, Aldo Tortorella e il presidente nazionale Anpi Giangranco Pagliarulo. Presente anche la segretaria del Pd Elly Schlein.

Oltre al corteo, sono infatti previsti diversi interventi sul palco. Per consentire ai partecipanti di poter sfilare tranquillamente, l'Azienda trasporti milanesi ha fatto sapere che ci saranno dei cambiamenti alla viabilità, tram deviati e stazioni metro chiuse, come si legge sul sito ufficiale.

Manifestazione a Milano il 25 aprile: orari e percorso del corteo

Il corteo partirà dai Bastioni di porta Venezia. La manifestazione avrà inizio alle 14.30 e arriverà in piazza Duomo, dove è stato installato un palco, alle 15.30. Il percorso toccherà quindi corso Venezia, corso Matteotti, piazza Meda, piazza della Scala, via Santa Margherita e infine via Mengoni per poi concludersi in piazza Duomo dove ci saranno gli interventi di diversi esponenti.

Le linee tram deviate a Milano per la Festa della Liberazione

A causa del corteo, l'azienda trasporti milanesi fa sapere che alcune line del tram potrebbero subire rallentamenti o deviazioni. Atm fa riferimento soprattutto alle linee dei tram 1 e 9. Queste potrebbero terminare la loro corsa prima del capolinea.

Metro Duomo e San Babilia chiuse dopo le 14:00

Domani dalle 14 e fino al termine della manifestazione, i treni della metro M1 e della metro M3 salteranno le stazioni di piazza Duomo e San Babila. Questa decisione è stata presa, come ha spiegato l'azienda trasporti milanesi, per motivi di sicurezza pubblica.

Manifestazione a Bergamo il 25 aprile, presente anche il sindaco di Bucha

Anche nella città di Bergamo si svolgerà una manifestazione per il 25 aprile. Il sindaco della città, Giorgio Gori, ha fatto sapere su Twitter che ci sarà un ospite speciale: sarà presente il sindaco della città ucraina di Bucha. Su Twitter Gori ha scritto: "Domani il sindaco di Bucha sarà al mio fianco alla manifestazione del 25aprile. #Resistenza #Liberazione".